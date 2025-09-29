Quantcast
Θεσσαλονίκη: Νέα καταδίκη γιατρού για «φακελάκια», 30 μήνες με τριετή αναστολή - Real.gr
Θεσσαλονίκη: Νέα καταδίκη γιατρού για «φακελάκια», 30 μήνες με τριετή αναστολή

22:30, 29/09/2025
Θεσσαλονίκη: Νέα καταδίκη γιατρού για «φακελάκια», 30 μήνες με τριετή αναστολή

Κρίθηκε ένοχος για δωροληψία, κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, με την αναγνώριση τού ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου.

Πανεπιστημιακός γιατρός καταδικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης σε φυλάκιση 30 μηνών, με 3ετή αναστολή, επειδή εισέπραξε “φακελάκια” από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής εντός δημοσίου νοσοκομείου.

Κρίθηκε ένοχος για δωροληψία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με την αναγνώριση τού ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Είχε προηγηθεί άλλη μία καταδίκη εις βάρος του, πάλι για δωροληψία, υπόθεση που δεν έχει όμως τελεσιδικήσει (πρωτόδικα τιμωρήθηκε με φυλάκιση 18 μηνών, με 3ετή αναστολή)

Ο κατηγορούμενος γιατρός παραπέμφθηκε σε δίκη ύστερα από καταγγελίες που ερευνήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. και αφορούσαν το διάστημα από το 2018 έως το 2020. Η δικογραφία περιελάμβανε συνολικά 20 περιπτώσεις δωροληψίας, για τις μισές εκ των οποίων κρίθηκε ένοχος, ενώ για τις υπόλοιπες αθωώθηκε τυπικά.

Τα αθέμιτα ωφελήματα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εισέπραξε κυμαίνονταν – ανάλογα με την περίπτωση- από 100 έως 5000 ευρώ. Οι χειρουργικές πράξεις φαίνεται να έγιναν είτε κατά παράκαμψη της λίστας αναμονής είτε μέσω εισαγωγής στα επείγοντα περιστατικά ή στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου.

Για τις περιπτώσεις αυτές είχαν παραπεμφθεί σε δίκη και αθωώθηκαν ασθενείς και συγγενείς τους για δωροδοκία υπαλλήλου.

Ο καρδιολόγος απομακρύνθηκε από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα, όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα. Στο δικαστήριο δεν παρέστη και εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του, μέσω των οποίων αρνήθηκε την κατηγορία, δηλώνοντας θύμα σκευωρίας.

Με την ίδια απόφαση του Πλημμελειοδικείου αθωώθηκαν δύο συνάδελφοι του που είχαν καταστεί κατηγορούμενοι στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας- ο πρώτος για συνέργεια σε δωροληψία και ο δεύτερος για αντιποίηση άσκησης δημόσιας υπηρεσίας.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

