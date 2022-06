Θετική στον κορωνοϊό η Ανναλένα Μπέρμποκ: Αναβάλλεται η επίσκεψή της στην Ελλάδα

Σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών Κρίστοφερ Μπούργκερ από το Ισλαμαμπάντ, κατά τη διάρκεια του επίσημου γεύματος η κυρία Μπέρμποκ διαπίστωσε ότι είχε χάσει τη γεύση της και το τεστ στο οποίο υποβλήθηκε κατόπιν ήταν θετικό. Υπήρχε θετικό κρούσμα στο οικογενειακό της περιβάλλον το Σαββατοκύριακο, με το οποίο όμως η υπουργός ήρθε σε ελάχιστη επαφή και υποβαλλόταν συνεχώς σε τεστ.

