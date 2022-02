Θετική στον κορωνοϊό η βασίλισσα Ελισάβετ

"Θα συνεχίσει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα και θα ακολουθήσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο 73χρονος Κάρολος, διάδοχος του θρόνου, αποχώρησε στις αρχές του μήνα από μια εκδήλωση αφού βρέθηκε για δεύτερη φορά θετικός στον κορωνοϊό.

Μια πηγή των Ανακτόρων είπε ότι λίγες ημέρες νωρίτερα ο βρετανός πρίγκιπας είναι συναντηθεί με τη βασίλισσα.

Η υγεία της βασίλισσας, της μακροβιότερης και γηραιότερης μονάρχη στον κόσμο, βρίσκεται στο προσκήνιο αφού τον περασμένο Οκτώβριο είχε περάσει μια νύχτα στο νοσοκομείο για αδιευκρίνιστο λόγο και έλαβε σύσταση από τους γιατρούς να ξεκουραστεί.

Την Τετάρτη η βασίλισσα Ελισάβετ ενημέρωσε το προσωπικό των Ανακτόρων ότι δεν μπορεί να κινηθεί εύκολα μετά την πρώτη δια ζώσης εκτέλεση των καθηκόντων της αφότου ο γιος της, ο πρίγκιπας Κάρολος, βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

