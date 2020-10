Θετικοί στον κορωνοϊό Μελάνια και Ντόναλντ Τραμπ - Τι λέει ο γιατρός του προέδρου

«Θα αρχίσουμε τη διαδικασία απομόνωσης και ανάρρωσης αμέσως», πρόσθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τη διάρκεια της καραντίνας στην οποία θα τεθούν.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!