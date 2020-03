Θετικός στον κορωνοϊό ο Μπόρις Τζόνσον - Οι αντιδράσεις

Της Τζένης Κριθαρά

Ο Βρετανός πρωθυπουργός αποτελεί ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα πρόσωπα των τελευταίων ημερών, αφού σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, επέμενε για πολλές ημέρες να μην λαμβάνει μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας και των μετακινήσεων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού.

Αρχικά, τάχθηκε υπέρ της λεγόμενης «ανοσίας της αγέλης» και είχε πει σε διάγγελμά του προς τον βρετανικό λαό: «πρέπει να είμαι ειλικρινής μαζί σας, ειλικρινής με τους Βρετανούς πολίτες, περισσότερες οικογένειες, πολλές περισσότερες οικογένειες θα χάσουν αγαπημένους τους πριν την ώρα τους».

Οι σφοδρές αντιδράσεις που ακολούθησαν, καθώς και οι εκατοντάδες νεκροί που καταγράφονται καθημερινά στην Βρετανία τον οδήγησαν σε αλλαγή πλεύσης.

Αμέσως μόλις ο Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε πως είναι θετικός στον κορωνοϊό και θα συνεχίσει να ηγείται της κυβέρνησης μέσω τηλεδιασκέψεων, δεκάδες βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και της αντιπολίτευσης, έσπευσαν να του ευχηθούν ταχεία ανάρρωση. Το ίδιο έπραξε μέσω Twitter και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

I believe we’ll win this fight against #COVID19 together. #StrongerTogether https://t.co/h6YpRf40mY

Βρετανοί πολίτες και άνθρωποι από όλον τον κόσμο σχολιάζουν, ωστόσο, σκωπτικά την είδηση της μετάδοσης του κορωνοϊού στον Βρετανό Πρωθυπουργό λόγω της στάσης που κρατούσε όλο το προηγούμενο διάστημα. Πολλοί ανήρτησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το βίντεο στο οποίο ο Μπόρις Τζόνσον αναφέρει ελαφρά τη καρδία στο διάγγελμα της 3ης Μαρτίου πως επισκέφθηκε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν πάσχοντες από τον κορωνοϊό και αντάλλαξε χειραψίες με όλους.

“I can tell you that I am shaking hands. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody.”

- UK PM Boris Johnson on March 3 (he has since tested positive for coronavirus)pic.twitter.com/AeICLGG6mm