Θετικός στον κορωνοϊό ο Τζάστιν Τριντό

Ο Καναδός πρωθυπουργός, σε ανάρτησή του στο Twitter, ανέφερε ότι αισθάνεται καλά και πως θα συνεχίσει την τηλεργασία αυτή την εβδομάδα, ακολουθώντας τους υγειονομικούς κανόνες. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση σε όλους να εμβολιαστούν και να κάνουν την τρίτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19.

This morning, I tested positive for COVID-19. I’m feeling fine – and I’ll continue to work remotely this week while following public health guidelines. Everyone, please get vaccinated and get boosted.