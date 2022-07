Θετικός στον κορωνοϊό ο Τζο Μπάιντεν

Ο Μπάιντεν είναι 79 ετών ωστόσο πλήρης εμβολιασμός του ανοίγει παράθυρο αισιοδοξίας για ήπια νόσηση.

«Αυτό το πρωί ο Μπάιντεν διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό» ανακοίνωσε η Ζαν-Πιέρ.

«Είναι πλήρως εμβολιασμένος και με τις δύο αναμνηστικές δόσεις και βιώνει πολύ ήπια συμπτώματα. Έχει ξεκινήσει να λαμβάνει τα χάπια Paxlovid» πρόσθεσε.

BREAKING: President Joe Biden has tested POSITIVE for covid-19 per WH statement pic.twitter.com/xZMNQDqe5i