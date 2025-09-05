Θλίψη στον χώρο της μόδας για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι - Λαϊκό προσκύνημα το Σάββατο - Real.gr

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι πέθανε στο Μιλάνο σε ηλικία 91 ετών.

«Όσο είμαι εδώ, είμαι το αφεντικό» είχε δηλώσει ο Ιταλός σχεδιαστής Τζόρτζιο Αρμάνι στο GQ σε συνέντευξή του το 2021.

Ο ιδρυτής και η δημιουργική δύναμη πίσω από τον Όμιλο Armani απεβίωσε περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Παρέμεινε ενεργός στις κολεξιόν και στα πολλά τρέχοντα πρότζεκτ του οίκου μόδας μέχρι τις τελευταίες του μέρες, σύμφωνα με δελτίο Τύπου.

Ποιος ήταν Τζόρτζιο Αρμάνι

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ή Τζόρτζο Αρμάνι (ιταλικά: Giorgio Armani‎‎), ήταν Ιταλός σχεδιαστής μόδας, παγκοσμίως γνωστός για τα ανδρικά του κοστούμια και τη διακόσμηση πολλών ξενοδοχείων. Ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής του (gorgo barbadipolo) το 1975 και θεωρούταν ένας από τους πλέον επιτυχημένους σχεδιαστές της Ιταλίας, σύμφωνα με τη wikipedia.

Η περιουσία του, σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού Forbes, στις 9 Ιουλίου 2022 είχε εκτιμηθεί στα 11,1 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που τον καθιστούσε τον δεύτερο πλουσιότερο άνθρωπο στην Ιταλία. Το 2000, δήλωσε φορολογητέο εισόδημα ύψους 167 εκατομμυρίων ευρώ. Από τον Απρίλιο του 2024, ήταν ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ιταλία μετά τον Τζιοβάνι Φερρέρο και τον Αντρέα Πινατάρο.

Γεννήθηκε στην πόλη Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας, από τον Ούγκο Αρμάνι, λογιστή σε μια εταιρεία μεταφορών, και τη Μαρία Ραϊμόντι. Μεγάλωσε με τον μεγαλύτερο αδελφό του Σέρτζιο και τη μικρότερη αδελφή του Ροζάνα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Λύκειο Λεονάρντο ντα Βίντσι στο Μιλάνο, ο Αρμάνι φιλοδοξούσε να ακολουθήσει μια καριέρα στην ιατρική, ιδιαίτερα μετά την ανάγνωση του έργου του Α. Τζ. Κρόνιν «Η Ακρόπολη». Εγγράφηκε στο τμήμα ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, αφού φοίτησε για τρία χρόνια, έφυγε και κατατάχθηκε στον στρατό. Λόγω του ιατρικού του υπόβαθρου, τοποθετήθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στη Βερόνα, όπου παρακολουθούσε παραστάσεις στην Αρένα. Τελικά αποφάσισε να αναζητήσει μια διαφορετική επαγγελματική πορεία.

H βιομηχανία της μόδας θρηνεί για τον θάνατο του

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της είδησης στο διαδίκτυο, μοντέλα, σχεδιαστές μόδας και διάσημοι απέδωσαν με μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φόρο τιμής στον εμβληματικό μόδιστρο και επχειρηματία.

Η Vogue χαρακτηρίζει τον Armani τον σχεδιαστή που «καθόρισε τη δεκαετία του 1980 και διαμόρφωσε την πορεία της μόδας πέρα από αυτήν» σε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η εταιρεία μόδας του Armani επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση: «Σε αυτήν την εταιρεία, πάντα νιώθαμε σαν μέρος μιας οικογένειας. Σήμερα, με βαθιά συγκίνηση, νιώθουμε το κενό που άφησε εκείνος που ίδρυσε και γαλούχησε αυτήν την οικογένεια με όραμα, πάθος και αφοσίωση, αλλά ακριβώς στο πνεύμα του εμείς, οι εργαζόμενοι και τα μέλη της οικογένειας που πάντα συνεργαζόμασταν δίπλα στον κ. Αρμάνι δεσμευόμαστε να προστατεύσουμε αυτό που έχτισε και να συνεχίσουμε την εταιρεία του στη μνήμη του, με σεβασμό, υπευθυνότητα και αγάπη».

Η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε έσπευσε να δημοσιεύσει ένα emoji που απεικονίζει ραγισμένη καρδιά, απαντώντας στην ανακοίνωση του Ομίλου Armani.

«Ο κόσμος έχασε σήμερα έναν γίγαντα. Έγραψε ιστορία και θα τον θυμόμαστε για πάντα» πρόσθεσε σε δική της ανάρτηση.

Γεννημένος στην Πιατσέντζα της βόρειας Ιταλίας το 1934, ο Αρμάνι αρχικά ακολούθησε καριέρα στην ιατρική. Εγκατέλειψε το Πανεπιστήμιο στο Μιλάνο πριν ολοκληρώσει τις σπουδές του για να καταταγεί στον στρατό. Λίγο αργότερα άρχισε να αναζητά ένα διαφορετικό είδος καριέρας.

Εργάστηκε ως διακοσμητής βιτρινών και αργότερα ως πωλητής στο La Rinascente, πολυκατάστημα στο Μιλάνο και στη συνέχεια ανέλαβε τον σχεδιασμό ανδρικών ενδυμάτων στο Nino Cerruti.

Ήταν 41 ετών όταν δημιούργησε τη δική του εταιρεία. Ο συνεργάτης του, Σέρτζιο Γκαλεότι αρχιτέκτονας, τον έπεισε να πουλήσει το Volkswagen Beetle του για να χρηματοδοτήσει τη δική του εταιρεία. Ο Γκαλεότι διαχειριζόταν τα οικονομικά, ενώ ο Αρμάνι επικεντρώθηκε στη δημιουργική πλευρά. Όταν ο Γκαλεότι πέθανε το 1995, ο Αρμάνι συνέχισε μόνος του.

Στις 11 Ιουλίου, αποκάλυψε λεπτομέρειες σχετικά με το μέλλον της εταιρείας του, επιβεβαιώνοντας ότι είχε δημιουργήσει το εδώ και καιρό φημολογούμενο Ίδρυμα Giorgio Armani, το οποίο, ενώ στόχευε στη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων, διασφάλιζε επίσης ότι ο όμιλος του, αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θα συνεχιστεί.

«Ο κ. Αρμάνι συνεβάλε βαθιά στη μόδα, στο ντιζάιν, στην ποπ κουλτούρα. Η ενέργεια, το όραμα και η φινέτσα του έχουν αφήσει το στίγμα τους σε όλο τον κόσμο» έγραψε ο Αυστραλός ηθοποιός Ράσελ Κρόου.

«Τον λάτρευα. Ήταν τόσο ευγενικός. Τόσες πολλές σημαντικές στιγμές στη ζωή μου, βραβεία, γάμος, Γουίμπλετον… όλα με Armani» σημείωσε.

Η Γερμανίδα ηθοποιός Νταϊάν Κρούγκερ μοιράστηκε τις αναμνήσεις της με τον σχεδιαστή, ο οποίος γιόρτασε τα 91α γενέθλιά του τον περασμένο μήνα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Είμαι απίστευτα λυπημένη που έμαθα για τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι» έγραψε.

«Ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους και μέντορες που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ μαζί τους» πρόσθεσε.

Λαϊκό προσκύνημα και ιδιωτική κηδεία

Η σορός του του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο το Σάββατο και την Κυριακή ενώ η κηδεία θα γίνει ιδιωτικά, κατά την επιθυμία του.