Θλίψη για τον θάνατο του «Μαύρου Πάνθηρα»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αρκετοί αστέρες του ΝΒΑ, ανάμεσά τους οι Κλέι Τόμπσον, Μπράντλεϊ Μπιλ, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ και Γιουσούφ Νούρκιτς, εξέφρασαν τη θλίψη τους, με αναρτήσεις στα social media.

Επίσης ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Λιούις Χάμιλτον, έγραψε στο twitter:

«Ξύπνησα σήμερα με τα θλιβερά νέα, ο σούπερ ήρωας μας πέθανε. Είμαι τόσο ευγνώμων που σε γνώρισα. Σς ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις κάνει για εμάς. Ήσουν ο καλύτερος από εμάς και δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Αγάπη, φως και προσευχές στέλνω σε εσένα και την οικογένειά σου».

I woke up today to the sad news, our super hero passed away. I’m so grateful I got to meet you brother. Thank you for all you have done for us. Rest in Power, you were the best of us and will never be forgotten. Love, light and prayers I send to you and your family pic.twitter.com/9sKD3jZP3G