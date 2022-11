Θραύσματα διχασμού στο ΝΑΤΟ αποκάλυψε ο πύραυλος στην Πολωνία: Πώς η «ουκρανική κόπωση» απειλεί τη Συμμαχία

Όπως και να’ χει, φαίνεται πως έχει σημάνει λήξη συναγερμού. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο οι διάφορες χώρες αντέδρασαν στο περιστατικό πριν γίνουν γνωστά τα δεδομένα ήταν αποκαλυπτικός.

Η Ουκρανία έσπευσε να κατηγορήσει τη Ρωσία.

Ο Πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε το ανησυχητικό περιστατικό ως “μια ρωσική πυραυλική επίθεση στη συλλογική ασφάλεια” και ως εκ τούτου “μια πολύ σημαντική κλιμάκωση”.

The United States and its NATO allies are investigating the blast that killed two in Poland. U.S. President Joe Biden said early information suggests it may not have been caused by a missile fired from Russia https://t.co/MK6q1LQndP pic.twitter.com/WJxBf88ZZz

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα είπε ότι ήταν «θεωρία συνωμοσίας» να υπονοεί κανείς ότι οι πύραυλοι αποτελούν μέρος της ουκρανικής αεροπορικής άμυνας. Αυτοί οι ισχυρισμοί για ευθύνη της Ρωσίας στη συνέχεια φαίνονται αβάσιμοι.

Αυτού του είδους η ρητορική του Κιέβου αρχίζει να εξαντλεί την υπομονή ορισμένων δυτικών διπλωματών, αναφέρει o διπλωματικός συντάκτης το BBC, James Landale. Φοβούνται ότι η κατά καιρούς μαξιμαλιστική γλώσσα και οι απαιτήσεις του Κιέβου κινδυνεύουν να ενισχύσουν τη λεγόμενη «κόπωση της Ουκρανίας» μεταξύ των συμμάχων.

Τα κράτη της Βαλτικής στην πρώτη γραμμή με τη Ρωσία έσπευσαν να ζητήσουν τη συλλογική άμυνα του ΝΑΤΟ.

Ο Πρόεδρος της Λιθουανίας Gitanas Nauseda έγραψε στο Twitter: «Κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ πρέπει να υπερασπιστεί!».

Concerning news from Poland tonight on at least two explosions.

Keeping a close contact with our Polish friends. Lithuania ???? stands in strong solidarity with Poland ????.

Every inch of #NATO territory must be defended!