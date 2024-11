Θρίαμβος για Τραμπ: Οι Ρεπουμπλικανοί κερδίζουν και τη Βουλή των Αντιπροσώπων

Οι Ρεπουμπλικάνοι κατάφεραν να διατηρήσουν την ισχνή πλειοψηφία τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αναφέρει ειδικότερα το NBC News.

Με τον τρόπο αυτό, κατέκτησαν για άλλη μια φορά το τρίπτυχο στην Ουάσινγκτον, με τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου και του Λευκού Οίκου.

Republicans hold onto their majority in the House of Representatives, CBS News projects. https://t.co/YVrqt1Ilm0