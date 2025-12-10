Θρίλερ με ισραηλινό γιοτ: Χάθηκε ανοιχτά της Πάφου – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες από το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) στη Λάρνακα έπειτα από πληροφορία που λήφθηκε την Τρίτη για σκάφος το οποίο απέπλευσε από τη μαρίνα Ashkelon του Ισραήλ και το οποίο αγνοείται.

Το σκάφος ξεκίνησε το ταξίδι του στις 2 Δεκεμβρίου, με τέσσερα άτομα να επιβαίνουν σε αυτό και με τελικό προορισμό την Κρήτη.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το ΚΣΕΔ ειδοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Ελλάδος στις 15:00 χθες πως το σκάφος δεν έφτασε στην Κρήτη και πως η τελευταία γνωστή θέση του ήταν 90 ναυτικά μίλια νότια της Πάφου.

Η τελευταία γνωστή θέση, σημειώνει το ΚΣΕΔ, ήταν την 8η Δεκεμβρίου εντός SRR Κύπρου και σε απόσταση 89 ΝΜ ΝΔ από Πάφο.

Το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο “Νέαρχος” και προέβη σε συγκεκριμένες ενέργειες προς διερεύνηση του περιστατικού, όπως για παράδειγμα σε φωνητικές αγγελίες, έκδοση Navtex και εκτροπή παραπλέοντων σκαφων για να περάσουν από το τελευταίο σημείο που έδωσε στίγμα το σκάφος.

Οι έρευνες που πραγματοποιούνταν και κατά την διάρκεια της νύχτας και βρίσκονται σε εξέλιξη. Οι έρευνες για εντοπισμό του ιστιοφόρου, θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας και με πτητικά μέσα της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το ΚΣΕΔ.

Το ΚΣΕΔ είναι σε επαφή και με τις αρχές του Ισραήλ (RCC Haifa) αφού υπάρχει πιθανότητα το σκάφος λόγω καιρικών συνθηκών να επιχείρησε να επιστρέψει στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 41χρονος καπετάνιος του σκάφους έχει μεγάλη εμπειρία ως κυβερνήτης.