Θρίλερ με τον Ερντογάν: Απείλησε να μην μεταβεί στην Αίγυπτο αν πάει ο Νετανιάχου - Real.gr

Ο Ερντογάν διέταξε την αλλαγή πορείας του προεδρικού αεροσκάφους ενώ βρισκόταν έτοιμο να προσγειωθεί στο Σαρμ ελ Σέιχ, όταν ενημερώθηκε αρχικά ότι ο Νετανιάχου ενδέχεται να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής.

Σύμφωνα με τα τούρκικα ΜΜΕ, το αεροσκάφος του Τούρκου προέδρου δεν προσγειώθηκε αμέσως, καθώς περίμενε να μάθει τι θα κάνει ο Ισραηλινός πρόεδρος, καθώς είχε προηγηθεί ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα δώσει το «παρών» στη Σύνοδο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ερντογάν δεν προσγειώθηκε αμέσως, αλλά έκανε αναστροφή και παρέμεινε για λίγο στον εναέριο χώρο πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα, μέχρι να ενημερωθεί για τις εξελίξεις.

Τελικά, μόλις έγινε γνωστό ότι ο Νετανιάχου δεν θα βρεθεί στη Σύνοδο, το αεροσκάφος με τον Τούρκο πρόεδρο προσγειώθηκε κανονικά στο αεροδρόμιο της πόλης Σαρμ ελ Σέιχ.

Μέχρι στιγμής, η τουρκική προεδρία δεν έχει διαψεύσει τις παραπάνω αναφορές.

Πολλές μουσουλμανικές χώρες δεν ήθελαν τον Νετανιάχου -Οι ΗΠΑ φέρονται να του ζήτησαν να μην πάει στη Σύνοδο. Επικαλούμενη ανώτερο κρατικό αξιωματούχο της Τουρκίας, η δημοσιογράφος Χαντέ Φιράτ ανέφερε ότι πολλές αντιπροσωπείες μουσουλμανικών χωρών δεν ήθελαν να πάνε στη Σύνοδο για την Ειρήνη, σε περίπτωση που ο Νετανιάχου θα έδινε το «παρών».

Μάλιστα, υπάρχουν αναφορές ότι υπήρξε άμεση επαφή των ΗΠΑ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, προκειμένου να κάνει πίσω και να μην πάει στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο.