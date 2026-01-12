Θρίλερ στην Κύπρο: Μυστήριος θάνατος στην Ρωσική Πρεσβεία στην Λευκωσία - Εξαφανίστηκε 56χρονος ολιγάρχης στη Λεμεσό - Real.gr

Μια περίεργη υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24ωρα και την παρακολουθούν στενά οι κυπριακές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 Κύπρου, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του, εντός του κτιριακού συγκροτήματος της Πρεσβείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι κυπριακές Αρχές φέρεται να ενημερώθηκαν με καθυστέρηση, ενώ όταν κλιμάκιο της Αστυνομίας έφτασε στο σημείο, δεν του επετράπη η είσοδος στο εσωτερικό της Πρεσβείας. Η σορός παραδόθηκε στους αστυνομικούς στην αυλή του κτιρίου.

Όπως αναφέρεται, οι αστυνομικοί δεν είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έρευνα στον χώρο, ενώ ενημερώθηκαν ότι ο θάνατος αποδίδεται σε αυτοχειρία. Παράλληλα, έγινε γνωστό πως ο εκλιπών φέρεται να άφησε σημείωμα, το οποίο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές, αλλά θα αποσταλεί στη Μόσχα.

Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες από τις αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αύριο το πρωί αναμένεται να διενεργηθεί η προβλεπόμενη νεκροτομή, από την οποία οι Αρχές ευελπιστούν να προκύψουν περισσότερα στοιχεία.

Άφαντος από τις 7 Ιανουαρίου 56χρονος Ρώσος ολιγάρχης

Παράλληλα, σύμφωνα με το sigmalive.com, σε εξέλιξη παραμένει η υπόθεση εξαφάνισης 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από ημέρες, με τις έρευνες να συνεχίζονται υπό δύσκολες συνθήκες.

Ο 56χρονος αγνοείται από τις 7 Ιανουαρίου, ενώ οι προσπάθειες εντοπισμού του δυσχεραίνονται πλέον από το σκοτάδι και τις καιρικές συνθήκες. Το πρωί στις έρευνες συμμετείχε και ελικόπτερο της Αστυνομίας, με τη συνδρομή της Πολιτικής Άμυνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ενδιαφέρον των ερευνών εστιάζεται στην περιοχή του Πισσουρίου, καθώς εκεί καταγράφηκε το τελευταίο σήμα από το κινητό τηλέφωνο του αγνοούμενου. Ο Vladislav Baumgertner, έχει ύψος περίπου 1,90 μέτρα, είναι λεπτής σωματικής διάπλασης και έχει γκρίζα μαλλιά.

Κατά την αναχώρησή του φέρεται να φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και μαύρη κοντομάνικη φανέλα, ενώ απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λεμεσό από τις 7 Ιανουαρίου 2026. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό του.