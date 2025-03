Θρίλερ στο Ντουμπάι: Μοντέλο από την Ουκρανία βρέθηκε ετοιμοθάνατο στο δρόμο - Αγνοούνταν για 8 μέρες - Real.gr

Το 20χρονο μοντέλο, Μαρία Κόβαλτσουκ, από την Ουκρανία που για οκτώ ημέρες αγνοούνταν, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στην άκρη ενός δρόμου στο Ντουμπάι και πλέον νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, τα ίχνη της είχαν χαθεί από τις 9 Μαρτίου όπως αναφέρειο η Daily Mail. Εκείνο το βράδυ, όπως είχε πει στη μητέρα της και σε φίλους της θα ήταν ένα σε πάρτι σε ξενοδοχείο του Ντουμπάι, όπου είχε προσκληθεί από δύο άνδρες που παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι του χώρου της μόδας.

Η Μαρία Κόβαλτσουκ θα έμενε στο ξενοδοχείο το βράδυ όπως είχε πει, αλλά από τότε χάθηκαν τα ίχνη της. Η ανησυχία της μητέρας της ξεκίνησε όταν η κόρη της δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο για να επιβιβαστεί σε προγραμματισμένη πτήση προς την Ταϊλάνδη στις 11 Μαρτίου. Η οικογένειά της, αλλά και οι φίλοι της απευθύνθηκαν στις τοπικές αρχές και άρχισαν έρευνες.

Τελικά η Μαρία Κόβαλτσουκ βρέθηκε στις 19 Μαρτίου, σοβαρά χτυπημένη, με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη και τα άκρα της, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Την είχαν αφήσει στην άκρη ενός δρόμου, χωρίς προσωπικά αντικείμενα, έγγραφα ή κινητό τηλέφωνο.

Το μοντέλο εισήχθη στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε τρεις χειρουργικές επεμβάσεις για να κρατηθεί στη ζωή, ενώ ακολούθησε και τέταρτη επέμβαση. Η κατάστασή της παραμένει κρίσιμη.

Η Μαρία Κοβάλτσουκ κατάγεται από τη Λβιβ της Δυτικής Ουκρανίας και είναι γνωστή για τη δράση της κατά του πολέμου, ενώ είχε συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης υπέρ Ρώσου κοινωνιολόγου που βρίσκεται στη φυλακή.

🇦🇪💔 20-year-old OnlyFans model from Lviv found in critical condition in Dubai

Maria Kovalchuk, who went missing on March 9, was discovered in a hospital without documents or a phone. She is unable to speak and has already undergone several surgeries.

Maria had not been in… pic.twitter.com/2AB15iNJnd

— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) March 20, 2025