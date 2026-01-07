Θρίλερ στον Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Quantcast
Θρίλερ στον Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - ΒΙΝΤΕΟ
Θρίλερ στον Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – ΒΙΝΤΕΟ

16:06, 07/01/2026
Θρίλερ στον Ατλαντικό: Οι ΗΠΑ κατέλαβαν τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – ΒΙΝΤΕΟ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατάσχεσαν το δεξαμενόπλοιο «Marinera» στον Ατλαντικό Ωκεανό που συνδέεται με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ (US European Command) ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ “ανακοίνωσαν σήμερα την κατάσχεση του M/V Bella 1 για παραβιάσεις των αμερικανικών κυρώσεων».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, πρόσθεσε ότι “το πλοίο κατασχέθηκε στον Βόρειο Ατλαντικό κατόπιν εντάλματος που εκδόθηκε από ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, αφού προηγουμένως εντοπίστηκε και παρακολουθήθηκε από το σκάφος της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ USCGC Munro».

 

 

Η κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση της έντασης με τη Ρωσία, ξεκίνησε αφού το πλοίο – που αρχικά έφερε την ονομασία Bella-1 – κατάφερε να διαφύγει από τον αμερικανικό «αποκλεισμό» δεξαμενόπλοιων στα οποία έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το τάνκερ απέτρεψε και απόπειρες επιβίβασης δυνάμεων της Ακτοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών.

 


Όπως πρόσθεσαν, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση βρίσκονταν και ρωσικά πολεμικά πλοία, μεταξύ των οποίων και ένα ρωσικό υποβρύχιο.

Το δεξαμενόπλοιο, το οποίο πλέον ονομάζεται Marinera και πλέει υπό ρωσική σημαία, αποτελεί το πιο πρόσφατο πλοίο που στοχοποιείται από την αμερικανική Ακτοφυλακή, στο πλαίσιο της εκστρατείας αυξημένης πίεσης κατά της Βενεζουέλας που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

 

 

 

 

