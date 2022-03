Θρίλερ με τη δηλητηρίαση Αμπράμοβιτς: «Εχασε για αρκετές ώρες την όρασή του» - Τι λένε οι ειδικοί

Μυστήριο με τον Ρομάν Αμπράμοβιτς μετά τις πληροφορίες ότι ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης. Τι λένε οι ειδικοί και τι υποστηρίζουν ανώτεροι αξιωματούχοι.

Μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal που μετέδωσε την είδηση ότι ο Ρομάν Αμπράμοβιτς αλλά και Ουκρανοί διαπραγματευτές εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης, εκπρόσωπος του Ρώσου δισεκατομμυριούχου έσπευσε επιβεβαιώνει την πληροφορία.

Παρόλα αυτά, δεν αποκαλύπτει περισσότερα ως προς το ποιος θεωρείται ότι στοχοποίησε τον δισεκατομμυριούχο και τα δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της Δύσης που εξέτασαν το περιστατικό, είναι ακόμη δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιο είδος επίθεσης προερχόμενης από ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.

Ειδικοί στα χημικά όπλα εκτιμούν ότι υπήρξε εσκεμμένη χρήση «χημικού στοιχείου». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC, ο ειδικός επί του χημικού πολέμου Hamish De Bretton-Gordon δήλωσε πως «είναι εξαιρετικά απίθανο ότι 'περιβαλλοντικά αίτια' προκάλεσαν τέτοιου είδους συμπτώματα». Ο Hamish De Bretton-Gordon αναφερόταν στην ερυθροφθαλμία, την επίμονη και επώδυνη δακρύρροια, την ξηροδερμία και την απολέπιση που εκδηλώθηκε -πάντα σύμφωνα με τις φήμες- στον Ρόμαν Αμπράμοβιτς και τουλάχιστον άλλα δύο άτομα.

«Ο Αμπράμοβιτς έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες»

Δημοσιογράφος του Guardian έκανε την ακόλουθη ανάρτηση: Μια πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές του WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. «Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, είπε η πηγή».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. "Roman lost his sight for several hours" and was treated in Turkey, the source said. — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022

Όπως αναφέρει στο δημοσίευμά της η Wall Street Journal, ο πρώην ιδιοκτήτης της Τσέλσι, καθώς και μέλη της ουκρανικής αποστολής εμφάνισαν ύποπτα συμπτώματα μετά τη συνάντηση των ειρηνευτικών συνομιλιών στο Κίεβο.

Russian oligarch Roman Abramovich and Ukrainian peace negotiators suffered symptoms of suspected poisoning after a meeting in Kyiv earlier this month, people familiar with the matter said https://t.co/uuf16onHCu — The Wall Street Journal (@WSJ) March 28, 2022

Το Κρεμλίνο δεν ανταποκρίθηκε σε ένα αίτημα που του εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να σχολιάσει το θέμα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Αμπράμοβιτς και οι διαπραγματευτές εμφάνισαν συμπτώματα όπως κοκκίνισμα στα μάτια, συνεχή και οδυνηρή δακρύρροια και ξεφλούδισμα στο δέρμα των χεριών και του προσώπου.

Η κατάσταση όλων τους, συμπεριλαμβανομένου και του Τάταρου βουλευτή από την Κριμαία Ουμέροφ, πλέον έχει βελτιωθεί και δεν κινδυνεύει η υγεία τους.

Η ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα Bellingcat ανέφερε ότι ειδικοί που μελέτησαν το συμβάν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο κατά πάσα πιθανότητα για «δηλητηρίαση με άγνωστο χημικό όπλο». Η δόση και το είδος της τοξίνης που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν αρκετή για να απειλήσει τη ζωή των θυμάτων και μάλλον στόχος ήταν «να τρομοκρατηθούν» και όχι να τους προκαλέσουν «μόνιμη βλάβη». «Τα θύματα είπαν ότι δεν γνώριζαν ποιος μπορεί να επωφελείτο από μια επίθεση» εναντίον τους, πρόσθεσε η Bellingcat.

Bellingcat can confirm that three members of the delegation attending the peace talks between Ukraine and Russia on the night of 3 to 4 March 2022 experienced symptoms consistent with poisoning with chemical weapons. One of victims was Russian entrepreneur Roman Abramovich. https://t.co/DJaZ4CoL8J — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Nωρίτερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι αμφισβήτησαν τις πληροφορίες της Wall Street Journal, ενώ ο Ουκρανός διαπραγματευτής Μιχαΐλο Ποντόλιακ είπε ότι «διατυπώνονται πολλές εικασίες, διάφορες θεωρίες συνωμοσίας». Παράλληλα, ένα άλλο μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας, ο Ρουστέμ Ουμέροφ, προέτρεψε τον κόσμο να μην εμπιστεύεται «μη επαληθευμένες πληροφορίες».

HΠΑ: Σε περιβαλλοντικούς παράγοντες οφείλεται η ασθένεια του Αμπράμοβιτς

Ωστόσο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες υποδηλώνουν ότι η ασθένεια που εμφάνισαν ο Ρώσος ολιγάρχης και τουλάχιστον δύο Ουκρανοί διαπραγματευτές οφειλόταν σε «περιβαλλοντικούς παράγοντες» και όχι σε δηλητηρίαση.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο Reuters: «Οι πληροφορίες υποδηλώνουν ότι ήταν περιβαλλοντικό», προσθέτοντας «π.χ., όχι δηλητηρίαση». Ο ίδιος, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, απέφυγε να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Κουλέμπα προς τους Ουκρανούς διαπραγματευτές: «Μην τρώτε τίποτα, μην πίνετε τίποτα»

Στη σκιά του θρίλερ με τη δηλητηρίαση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ, Ντμίτρο Κουλέμπα κάλεσε τους Ουκρανούς διαπραγματευτές που θα κάτσουν στο τραπέζι των συνομιλιών με τους Ρώσους, σήμερα στην Κωνσταντινούπολη, να μην φάνε και να μην πιούν τίποτα!

«Συμβουλεύω όποιον πάει για διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία να μην φάει και να μην πιει τίποτα. Και, κατά προτίμηση, αποφύγετε να αγγίξετε οποιαδήποτε επιφάνεια. Σας το λέω από προσωπική εμπειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κουλέμπα, σε δήλωσή του, που μεταδίδει το Skynews.