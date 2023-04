Θρίλερ με την αποστολή Hakuto-R: Απέτυχε η προσσελήνωση - Χάθηκε η επαφή με το διαστημόπλοιο - Βίντεο

Σύμφωνα με την εταιρεία, χάθηκε η επαφή μαζί του τη στιγμή της προσσελήνωσης. «Θεωρούμε ότι δεν καταφέραμε την προσσελήνωση», δήλωσε ο Τακέσι Χακαμάντα, ο ιδρυτής και επικεφαλής της ispace. «Οι μηχανικοί μας θα συνεχίσουν να αναλύουν την κατάσταση», πρόσθεσε.

Our HAKUTO-R Mission 1 Lunar Lander was expected to land on the surface of the Moon at 1:40 am JST on April 26, 2023. At this time, our Mission Control Center in Tokyo has not been able to confirm the success of the lander. (1/2)#ispace#HAKUTO_R#lunarquest