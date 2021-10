Θρίλερ με την υπόθεση του Άλεκ Μπάλντουιν: Η σφαίρα ήταν αληθινή - «Του την είχαν στημένη» - Βίντεο

Σε θρίλερ εξελίσσεται το φρικτό δυστύχημα που σημειώθηκε στο Νέο Μεξικό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Rust, όταν ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος την 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας, Αλίνα Χάτσινς, τραυματίζοντας την ίδια ώρα και τον σκηνοθέτη.

Κανονικό και όχι άσφαιρο ήταν το φυσίγγιο που σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας που έπεσε νεκρή από τα χέρια του διάσημου ηθοποιού Αλεκ Μπάλντουιν στα γυρίσματα της ταινίας Rust στην Σαντα Φε του Μεξικού, εν μέσω μιας μυστηριώδης υπόθεσης που έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον πλανήτη.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρει σωματείο που ειδικεύεται στα όπλα που χρησιμοποιούνται στα γυρίσματα ταινιών του Χόλιγουντ σύμφωνα με την Daily Mail.

Η 42χρονη Halyna Hutchins, πέθανε σχεδόν ακαριαία όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του Μπάλντουιν το μεσημέρι της Πέμπτης 21 Οκτωβρίου.

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2otpic.twitter.com/OG8q09OLz6 — Reuters (@Reuters) October 22, 2021

«Αληθινή η σφαίρα»

Σύμφωνα με σωματείο του Χόλιγουντ όπως υποστηρίζει σε υπόμνημα προς τα μέλη του, το όπλο με το οποίο σκοτώθηκε η διευθύντρια φωτογραφίας και το οποίο κρατούσε ο ηθοποιός, περιείχε μία μοναδική, πραγματική σφαίρα.

Το σωματείο, ενημέρωσε τα μέλη του με email, ότι η σφαίρα ήταν αληθινή. Η DailyMail έχει επίσης στη διάθεσή της την συνομιλία με το τηλεφώνημα στο 166 το οποίο έγινε από τον χώρο των γυρισμάτων.

Santa Fe County sheriff’s deputies are investigating the fatal shooting on the set of Alec Baldwin's film "Rust" in New Mexico. "We’re trying to determine right now how and what type of projectile was used in the firearm," said a sheriff spokesman. https://t.co/iznLqxDdDApic.twitter.com/bLRs4VX7q6 — The New York Times (@nytimes) October 22, 2021

Στο τηλεφώνημα ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Έχουμε δυο ανθρώπους που έχουν πυροβοληθεί κατά λάθος».

Σύμφωνα επίσης με αυτόπτη μάρτυρα ο ηθοποιός σοκαρισμένος μετά το περιστατικό ακούστηκε να λέει: «Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινή σφαίρα;»

«Έχει ραγίσει η καρδιά μου, συνεργάζομαι με την αστυνομία»

Ο Άλεκ Μπάλντουιν δηλώνει πως «έχει ραγίσει η καρδιά του» και πως «συνεργάζεται με την αστυνομία», στα πρώτα του λόγια μετά τον θανάσιμο τραυματισμό της Χαλίνα Χάτσινς.

Στην πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά την τραγωδία, o ηθοποιός δηλώνει πως «δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω το σοκ και τη λύπη μου για το τραγικό ατύχημα που αφαίρεσε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, συζύγου, μητέρας και συναδέλφου που θαύμαζα βαθιά».

Ο Μπάλντουιν αναφέρει πως συνεργάζεται πλήρως με τις αστυνομικές έρευνες «προκειμένου να φανεί πώς συνέβη η τραγωδία».

1- There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Σιγή από την Αστυνομία

Η αστυνομία πάντως δεν έχει δώσει ακόμα επίσημες πληροφορίες για το πώς ένα prop όπλο (σσ. ψεύτικα όπλα ή ρέπλικες με άσφαιρα φυσίγγια που χρησιμοποιούνται στις ταινίες) βρέθηκε να έχει οπλιστεί με κανονικές σφαίρες.

Alec Baldwin accidentally shoots and kills cinematographer with a PROP GUN https://t.co/qLXmbBAcmdpic.twitter.com/6CcpBJpKnV — Daily Mail Online (@MailOnline) October 22, 2021

Μαστοράκης: Την «έστησαν» στον Μπάλντουιν

Ο γνωστός σκηνοθέτης Νίκος Μαστοράκης, εξέφρασε την υποψία ότι την αληθινή σφαίρα την έβαλε κάποιος επίτηδες στο όπλο που κρατούσε ο Αλεκ Μπάλντουιν.

Ο σκηνοθέτης, μουσικός παραγωγός και έμπειρος στις τηλεοπτικές παραγωγές ανέφερε αυτό που επιβεβαιώθηκε: Οτι, δηλαδή, οι σφαίρες στο όπλο που είχε ο Αλεκ Μπάλντουιν και άνοιξε πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί κατά λάθος η διευθύντρια παραγωγής, Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματα της νέας του ταινίας για λογαριασμό του Netflix, «Rust», είναι αληθινές.

«Επρεπε να έχουν πλέξι γκλας για να προστατεύουν», σημείωσε ο Νίκος Μαστοράκης, προσθέτοντας ότι η σφαίρα τοποθετήθηκε επίτηδες στο όπλο.