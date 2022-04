Θρίλερ με το ρωσικό καταδρομικό Moskva: «Δεν έχει βυθιστεί» λέει το Κρεμλίνο

Το κυριότερο πυραυλοφόρο καταδρομικό του στόλου της Μαύρης Θάλασσας του πολεμικού ναυτικού της Ρωσίας, το Moskva, υπέστη «σοβαρές ζημιές» αφού ανατινάχθηκε μέρος των πυρομαχικών στο κατάστρωμά του έπειτα από πυρκαγιά.

Tην ίδια ώρα, άγνωστο ακόμη παραμένει αν η φωτιά που προκάλεσε εκρήξεις και ζημιές στο πλοίο προκλήθηκε από ουκρανικούς πυραύλους Neptune.

Νωρίτερα, Ουκρανοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι το καταδρομικό Moskva χτυπήθηκε από πυραύλους κατά πλοίων επιφανείας Neptune, ωστόσο η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο. «Πύραυλοι Neptune που προστατεύουν τη Μαύρη Θάλασσα προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε αυτό το ρωσικό πλοίο», είπε ο Ουκρανός κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού, Μαξίμ Μαρτσένκο.

Από την πρώτη στιγμή, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας παραδέχτηκε ότι στο πλοίο ξέσπασε φωτιά, σημειώθηκαν εκρήξεις πυρομαχικών και προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, υπήρχαν πληροφορίες πως το Moskva βυθίστηκε, με τη Μόσχα να το αρνείται.

What happened to Russian warship Moskva that was involved in Snake Island attack https://t.co/90MIpim0G3 — The Independent (@Independent) April 14, 2022

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti, επικαλούμενο ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας, το καταδρομικό Moskva δεν έχει βυθιστεί, ενώ η πυρκαγιά που είχε προκληθεί στο κατάστρωμα έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο.

Thus far in the war, the Russian Navy has lost one large landing ship, another large landing ship sustained damage, a Raptor patrol boat was struck by an ATGM, and now the Black Sea Fleet's flagship has sustained "serious damage" likely a result of a Ukrainian strike. 3/ pic.twitter.com/3rGscjChTg — Rob Lee (@RALee85) April 13, 2022

Το CNN μετέδωσε πως το Moskva «είτε πλέει εγκαταλειμμένο είτε βρίσκεται στον πάτο της Μαύρης Θάλασσας», αναφέροντας ότι η καταστροφή του αποτελεί ένα «μεγάλο χτύπημα» για τις ρωσικές δυνάμεις, 50 περίπου μέρες μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Τζον Κίρμπι, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν διαθέτουν αρκετές πληροφορίες για να επιβεβαιώσουν το αίτιο της έκρηξης στο ρωσικό καταδρομικό Moskva. «Δεν γνωρίζουμε τι προκάλεσε την έκρηξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος σε συνέντευξή του στο δίκτυο MSNBC.

Ukraine says it hit and badly damaged the flagship of Russia’s Black Sea fleet, and Moscow says its crew had to evacuate the Moskva due to a fire without acknowledging an attack. If confirmed, the sinking of the cruiser would be a major blow to Russia. https://t.co/ob8GozPmHn — The Associated Press (@AP) April 14, 2022

«Είδαμε στις πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ουκρανικός πύραυλος παράκτιας άμυνας το έπληξε. Αυτό δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, απλώς αυτήν την στιγμή δεν διαθέτουμε αρκετές πληροφορίες», ανέφερε.

Ukrainian forces have hit with a Neptune antiship missile the flag ship of Russia's Black Sea Fleet, the 500 crew Moskva and used IR camera to tape it and created a song about it. It may have sunk..... Oh this is THE same ship the Marines on Snake Island said "Rus Warship f*" pic.twitter.com/J9XsEXkVUc — Cali Dreaming NaphiSoc ? (@NaphiSoc) April 14, 2022

Το πλήρωμα του Moskva έχει απομακρυνθεί από το πλοίο, ενώ «ο βασικός εκτοξευτήρας πυραύλων δεν έχει πληγεί», διαβεβαίωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει ενημερωθεί για το περιστατικό.