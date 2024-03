Θρίλερ με το θάνατο πρώην υπάλληλου της Boeing - Είχε καταγγείλει την εταιρεία για ελλειπείς ελέγχους και ελαττωματικά εξαρτήματα

Πρόκειται για τον Τζον Μπαρνέτ ο οποίος εργαζόταν στην Boeing επί 32 χρόνια, μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2017. Πριν από τον μυστηριώδη θάνατό του, είχε παράσχει στοιχεία ως πληροφοριοδότης στο αμερικανικό Δημόσιο σε αγωγή κατά της εταιρείας, που αφορούσαν ελαττωματικά εξαρτήματα σε αεροσκάφη και ελλιπείς ελέγχους.

Η εταιρεία, αφού εξέφρασε την θλίψη της για τον θάνατό του, δήλωσε πως ο Μπαρνέτ πέθανε από «αυτοτραυματισμό» στις 9 Μαρτίου και ότι η Αστυνομία διεξάγει έρευνα.

Ο 62χρονος από το 2010 εργαζόταν ως υπεύθυνος ποιότητας στο εργοστάσιο του Βόρειου Τσάρλεστον που κατασκεύαζε το 787 Dreamliner, ένα αεροσκάφος που χρησιμοποιείται κυρίως σε δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, αλλά και τα 737.

