Θρίλερ με τον διάδοχο του Νασράλα - Εγινε στόχος ισραηλινών βομβαρδισμών στη Βηρυτό

Σύμφωνα με πληροφορίες, στόχος της επίθεσης στην Ντανιγιές ήταν ο Χασέμ Σαφιεντίν, ο φερόμενος ως διάδοχος του Χασάν Νασράλα που σκοτώθηκε από ισραηλινό χτύπημα στις 27 Σεπτεμβρίου.

Ενδεικτική της έντασης του ισραηλινού χτυπήματος η πληροφορία που μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων από πηγή κοντά στη Χεζμπολάχ, ότι υπήρξαν 11 συνεχόμενοι βομβαρδισμοί στην περιοχή-προπύργιο της λιβανέζικης οργάνωσης.

Tonight’s Israeli Airstrikes on the Southern Suburbs of Beirut are said to have Targeted a Deep-Underground Bunker utilized by Hezbollah, hiding inside of which Israeli Officials believe was the New Secretary-General of Hezbollah, Hashem Safieddine as well as his Family and… pic.twitter.com/JGMvOpwHxi