Θρίλερ με τον μακελάρη στην Ταϊλάνδη - Ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο εμπορικό κέντρο - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Sputnik-AFP

Ο 32χρονος υπαξιωματικός Τζακραπάντ Τόμα σκόρπισε τον θάνατο στην πόλη Νακόν Ρατσασίμα (γνωστή και με την ονομασία Κοράτ) πυροβολώντας μέσα σε μια στρατιωτική βάση, σε έναν βουδιστικό ναό και στο εμπορικό κέντρο όπου οι αρχές πιστεύουν ότι κρατά ομήρους. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι περίπου 10 από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο Τόμα ξεκίνησε τη σφαγή αργά το απόγευμα, από μια στρατιωτική βάση, όπου σκότωσε τρεις ανθρώπους. Αρχικά άνοιξε πυρ στο σπίτι ενός ανώτερου αξιωματικού και μετά μέσα στον στρατώνα. "Έκλεψε ένα στρατιωτικό όχημα και πήγε στο κέντρο της πόλης", είπε ο αντισυνταγματάρχης Μονγκόλ Κουπτασίρι. Εκεί, μπήκε στο εμπορικό κέντρο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως τους πελάτες, με όπλα που είχε κλέψει από το οπλοστάσιο της βάσης.

