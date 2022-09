Θρίλερ με τον Nord Stream - Μπορέλ: Οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι διαρροές είναι αποτέλεσμα σκόπιμης ενέργειας

Παράλληλα, σημειώνει ότι «οι ανησυχίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον είναι ύψιστης προτεραιότητας. Αυτά τα περιστατικά δεν είναι τυχαία και μας αφορούν όλους».

«Οποιαδήποτε σκόπιμη διακοπή της ευρωπαϊκής ενεργειακής υποδομής είναι εντελώς απαράδεκτη και θα αντιμετωπιστεί με σθεναρή και ενωμένη απάντηση», καταλήγει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Damage to Nord Stream 1 & 2 are not a coincidence and affect us all.

All available information indicates leaks are the result of a deliberate act.

Deliberate disruption of European energy infrastructure is utterly unacceptable and will be met with a robust and united response. https://t.co/p32qR8TzOb