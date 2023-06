Θρίλερ με τρεις νεκρούς στο Νότιγχαμ - Συνελήφθη ένα άτομο

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δύο άνθρωποι εντοπίσηκαν νεκροί σε δρόμο στο κέντρο του Νότιγχαμ στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 6 το πρωί ώρα Ελλάδας). Στη συνέχεια η αστυνομία έλαβε κλήση για ένα άλλο περιστατικό σε κοντινή περιοχή, όπου ένα φορτηγάκι προσπάθησε να παρασύρει τρεις ανθρώπους.

Οι τρεις αυτοί άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

Ακόμη ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός σε άλλο δρόμο, λίγο έξω από το κέντρο της πόλης.

«Είναι ένα φρικτό και τραγικό συμβάν, το οποίο κόστισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους», δήλωσε η επιθεωρητής της αστυνομίας Κέιτ Μέινελ.

Stay safe those in #Nottingham right now, appears to be very little info given out on what's going on so far, just seen this clip which is all that seems to be out there (presume it's genuine) pic.twitter.com/CJXYD0o8M6

«Πιστεύουμε ότι αυτά τα τρία περιστατικά συνδέονται και έχουμε συλλάβει έναν άνδρα. Η έρευνα βρίσκεται στα αρχικά της στάδια και ομάδα ντετέκτιβ εργάζεται για να διαλευκανθεί τι ακριβώς συνέβη», πρόσθεσε η ίδια.

Ένας 31χρονος άνδρας, ύποπτος για φόνο, έχει συλληφθεί και βρίσκεται υπό κράτηση.

Πολλοί δρόμοι στο Νότιγχαμ έχουν κλείσει, ενώ έχουν ανασταλεί και κάποια δρομολόγια του τραμ.

Police, paramedics, firefighters and National inter-agency liaison officers are in the city where several streets have been taped off.#Nottingham

Get the latest updates on our liveblog ??https://t.co/nDXeIh6CVkpic.twitter.com/VLWTzrQI4s