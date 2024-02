Θρίλερ on air στη Λιθουανία: Αεροπλάνο με 179 επιβάτες έφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης και γλίστρησε σε λάσπες - ΒΙΝΤΕΟ

Αντιδρώντας γρήγορα, ο πιλότος κατάφερε να βρει τον σωστό δρόμο με ασφάλεια και το έξαμελές πλήρωμα μπόρεσαν να αποβιβαστούν χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

An Avion Express A320-200 landing at Vilnius Airport briefly skidded off the runway, onto the grass and mud, before safely returning to the runway to continue its dirty taxi to the apron.

