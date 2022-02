«Θρίλερ» στα στενά του Βοσπόρου: Ερντογάν σε Ζελένσκι- Η Τουρκία καταβάλλει προσπάθειες για άμεση κατάπαυση του πυρός

Σε μια ανακοίνωση, η τουρκική προεδρία είπε ότι ο Ερντογάν εξέφρασε, επίσης, τα συλλυπητήριά του για τους Ουκρανούς που έχουν σκοτωθεί στη ρωσική επίθεση.

«Θρίλερ» στα στενά του Βοσπόρου

Η Ουκρανία έκανε λόγο νωρίτερα για «κλείσιμο» των πλωτών οδών στη Μαύρη Θάλλασα για τα πολεμικά πλοία με απόφαση της Τουρκίας.

«Ευχαριστώ τον φίλο μου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον λαό της Τουρκίας για την ισχυρή υποστήριξή τους», έγραψε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Twitter.

I thank my friend Mr. President of ???? @RTErdogan and the people of ???? for their strong support. The ban on the passage of ???? warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for ???? are extremely important today. The people of ???? will never forget that!