Θρίλερ στη Βρετανία: Πατέρας και οι τρεις γιοι του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους

Οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι το φρικτό περιστατικό στο Σάρεϊ, λίγο έξω από το Λονδίνο, είναι μεμονωμένο και δεν πιστεύουν ότι εμπλέκεται κάποιος άλλος, πυροδοτώντας φόβους πως ο ίδιος ο πατέρας τους μπορεί να σκότωσε τα παιδιά του, προτού βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

Η μητέρα των νεαρών αγοριών και οι συγγενείς τους υποστηρίζονται επί του παρόντος από ειδικούς αξιωματικούς. Η μητέρα υπόκειται επίσης σε έρευνα, καθώς αποκαλύφθηκε ότι είχε προηγούμενη επαφή με την οικογένεια τον Αύγουστο του 2023.

Η τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η υπόθεση έχει γίνει είδηση σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό.

Ενας γείτονας δήλωσε στη Sun για τον πατέρα: «Φαινόταν υπέροχος τύπος, αλλά δεν μπορούσες να του μιλήσεις, γιατί ήταν πάντα τόσο αγχωμένος».

«Ήταν μια όμορφη οικογένεια. Τα παιδιά τα αγαπούσαν και τους φρόντιζαν καλά».

Ένας άλλος γείτονας, 55 ετών, είπε ότι τα αγόρια ήταν «άγγελοι» και παρατήρησε ότι φαίνονταν «ευτυχισμένα», προσθέτοντας: «Τα παιδιά γελούσαν πάντα και ήταν χαρούμενα».

Ακόμη ένας γείτονας είπε: «Ήταν μια τέλεια οικογένεια, υπέροχα παιδιά. Ήταν καλός άνθρωπος και η γυναίκα του ήταν πολύ καλή. Κανείς δεν ξέρει γιατί συνέβη αυτό, αλλά δεν μπορούμε να το πιστέψουμε - είναι φρικτό».

A father who died alongside his three young sons at a house in Surrey has been named locally as Piotr Swiderski

