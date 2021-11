Θρίλερ στη Γερμανία: Νεκρός βρέθηκε Ρώσος διπλωμάτης έξω από την πρεσβεία της χώρας του στο Βερολίνο

Σήμερα εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε ότι το υπουργείο έχει ενημερωθεί για το συμβάν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να δώσει άλλες λεπτομέρειες για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας.

Όπως επισημαίνει το Der Spiegel, ο άνδρας φαίνεται να έπεσε από το παράθυρο του ψηλότερου ορόφου της πρεσβείας της Ρωσίας, που βρίσκεται στη συνοικία Μίτε του Βερολίνου. Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας επεσήμαναν ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό όπως και τα αίτια του θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί. Το πτώμα του διπλωμάτη, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, έχει μεταφερθεί στη Ρωσία.

Η πρεσβεία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο των Ρώσων διπλωματών, ο 35χρονος διαπιστεύτηκε το καλοκαίρι του 2019 ως δεύτερος γραμματέας της πρεσβείας.

Όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας της Γερμανίας, ο διπλωμάτης ήταν μυστικός πράκτορας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), μετέδωσε το Der Spiegel.

Bellingcat has identified the individual who fell from a window of the Russian Embassy in Berlin & died as the son of FSB's Director of the Directorate for Protection of Constitutional Order, the same FSB squad that follows and poisons Russian dissidents.https://t.co/POtyDb887i