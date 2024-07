Θρίλερ στη Μπανγκόκ: Τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε ξενοδοχείο

«Ο πρωθυπουργός έδωσε εντολή σε όλες τις υπηρεσίες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να αποφευχθεί ο αντίκτυπος στον τουρισμό», υπογραμμίζει η ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Ένας αξιωματούχος της αστυνομίας, που μίλησε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, διέψευσε αναφορές σε ταϊλανδικά μέσα ενημέρωσης ότι οι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας άλλος αξιωματούχος της αστυνομίας τόνισε τα θύματα ήταν «Βιετναμέζοι και άλλοι με διπλή υπηκοότητα - βιενταμέζικη και αμερικανική». Ο ίδιος είπε ότι αιτία θανάτου τους σχετίζεται με «τοξική ουσία».

Οι αστυνομικοί βρήκαν τα πτώματα των έξι ανθρώπων μετά από ειδοποίηση από το προσωπικό του ξενοδοχείου γύρω στις 17.30, τοπική ώρα.

Το Grand Hyatt Erawan διαθέτει πάνω από 350 δωμάτια και βρίσκεται στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Ρατσαπρασόνγκ, γνωστή για μνημεία και πολυτελή καταστήματα και εστιατόρια.

