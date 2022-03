«Θρίλερ» στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ: Αποχώρησε οργισμένος ο Ισπανός πρωθυπουργός

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο συμπερασμάτων που είχε γίνει γνωστό χθες, Πέμπτη, έχει αλλάξει και έχει κυκλοφορήσει σήμερα μια νέα έκδοση του κειμένου, η οποία προσπαθεί να λάβει υπόψη όλες τις επιμέρους τροποποιήσεις και παρεμβάσεις που έχουν γίνει.

Μάλιστα δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς κάποια στιγμή ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, αποχώρησε οργισμένος από την αίθουσα για να «καθαρίσει το μυαλό του», όπως είπε.

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα τελειώσει η συνεδρίαση.

Things are not going well at #EUCO energy price capping discussion.

Apparently Spanish PM Pedro Sanchez has left the room. Meeting paused, I'm told. Looks like this summit is going to go later than planned.