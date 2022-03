«Θρίλερ» στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ: Αποχώρησε οργισμένος ο Ισπανός πρωθυπουργός

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο συμπερασμάτων που είχε γίνει γνωστό χθες, Πέμπτη, έχει αλλάξει και έχει κυκλοφορήσει σήμερα μια νέα έκδοση του κειμένου, η οποία προσπαθεί να λάβει υπόψη όλες τις επιμέρους τροποποιήσεις και παρεμβάσεις που έχουν γίνει.

Μάλιστα δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς κάποια στιγμή ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, αποχώρησε οργισμένος από την αίθουσα για να «καθαρίσει το μυαλό του», όπως είπε.

Σύμφωνα με το Cadena SER και την El País, η ένταση ήταν τέτοια που o Σάντσεθ σηκώθηκε και έφυγε αναστατωμένος, επειδή διέρρεαν συνομιλίες από τη συνάντηση και επειδή ο ίδιος κατηγορήθηκε ότι απείλησε να ασκήσει βέτο στα συμπεράσματα του Συμβουλίου, όπως είπε ο δημοσιογράφος του France24, Dave Keating.

Μάλιστα, ο Σάντσεθ, σύμφωνα με την El País, διάβασε το εν λόγω μήνυμα από τον ίδιο τον δημοσιογράφο, για να εξηγήσει στους υπόλοιπους ηγέτες τον θυμό του.

Παρά τις προσπάθειες που γίνονται είναι δύσκολο να προβλεφθεί πότε θα τελειώσει η συνεδρίαση.

Apparently Spanish PM Pedro Sanchez has left the room. Meeting paused, I'm told. Looks like this summit is going to go later than planned.

Things are not going well at #EUCO energy price capping discussion.

«Task force» για τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο

Στο μεταξύ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ δεσμεύονται να κάνουν συγκεκριμένα βήματα από κοινού για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και τη μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Προέδρου της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδικότερα, η Eυρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τη δημιουργία κοινής ομάδας δράσης (Task Force) για την αντιμετώπιση των αναγκών της ΕΕ σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια, και την επίσπευση της πράσινης μετάβασης. Η Task Force θα προεδρεύεται από έναν εκπρόσωπο από τον Λευκό Οίκο και έναν εκπρόσωπο του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους, πρόσθετους όγκους υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για την αγορά της ΕΕ τουλάχιστον 15 bcm το 2022 με αναμενόμενες αυξήσεις στο μέλλον.

«Μέσω της κοινής ευρωπαϊκής δράσης για πιο προσιτή, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια (REPowerEU), η ΕΕ επιβεβαίωσε τον στόχο της να επιτύχει την ανεξαρτησία από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το τέλος της δεκαετίας, αντικαθιστώντας τα με σταθερά, οικονομικά προσιτά, αξιόπιστα και καθαρά ενεργειακά αποθέματα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ», αναφέρεται στην κοινή δήλωση ΕΕ και ΗΠΑ.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ έχουν δεσμευτεί να εκπληρώσουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, να επιτύχουν τον στόχο των καθαρών μηδενικών εκπομπών έως το 2050 και να διατηρήσουν το όριο 1,5 βαθμού Κελσίου στην άνοδο της θερμοκρασίας εφικτό, μεταξύ άλλων μέσω μιας ταχείας μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

«Αυτές οι πολιτικές και τεχνολογίες θα συμβάλουν επίσης στην ανεξαρτησία της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Το φυσικό αέριο παραμένει σημαντικό μέρος του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ στην πράσινη μετάβαση, μεταξύ άλλων με τη διασφάλιση της μείωσης της έντασης του άνθρακα με την πάροδο του χρόνου», επισημαίνεται.

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ για να επιταχύνει τις ρυθμιστικές διαδικασίες τους για την επανεξέταση και τον καθορισμό εγκρίσεων για υποδομές εισαγωγής LNG, για τη συμπερίληψη χερσαίων εγκαταστάσεων και σχετικών αγωγών για την υποστήριξη εισαγωγών με χρήση πλωτών μονάδων επαναεριοποίησης και σταθερών τερματικών εισαγωγών LNG.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ και τους φορείς της αγοράς για να συγκεντρώσει τη ζήτηση, μέσω μιας νεοσύστατης Ενεργειακής πλατφόρμας της ΕΕ για πρόσθετους όγκους μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου 2022. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποστηρίξει επίσης μακροπρόθεσμους μηχανισμούς συμβάσεων και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για να ενθαρρύνει σχετική σύναψη συμβάσεων για την υποστήριξη των τελικών επενδυτικών αποφάσεων σε υποδομές εξαγωγών και εισαγωγών LNG.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ για τη διασφάλιση σταθερής ζήτησης για πρόσθετο LNG των ΗΠΑ έως τουλάχιστον το 2030, περίπου 50 bcm ανά έτος, με την κατανόηση ότι η φόρμουλα τιμής των προμηθειών LNG στην ΕΕ θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία της αγοράς, και σταθερότητα της συνεργασίας από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς και ότι αυτή η ανάπτυξη είναι συνεπής με τους κοινούς καθαρούς μηδενικούς στόχους σε ρύπους.

Η ΕΕ προετοιμάζει ένα αναβαθμισμένο ρυθμιστικό πλαίσιο για την ενεργειακή ασφάλεια εφοδιασμού και αποθήκευσης. Αυτό θα ενισχύσει τη βεβαιότητα και την προβλεψιμότητα όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού και τις ανάγκες αποθήκευσης και θα εξασφαλίσει στενότερη συνεργασία εντός της ΕΕ και των γειτονικών χωρών εταίρων της.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι η Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό για την αποθήκευση ενέργειας για να διασφαλίσει ότι η υφιστάμενη υποδομή αποθήκευσης θα πληρωθεί έως και το 90% της χωρητικότητάς της έως την 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.Στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τονίζει την ενότητα της Δύσης, που έχει όμως όρια

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η δέσμευση για επιπλέον προμήθεια LNG στην ΕΕ φέτος είναι μεγάλο βήμα για τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία

H μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ άλλων και μέσω επιπλέον προμηθειών παραδόσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν στις Βρυξέλλες.

Here's the problem: The US could pledge to deliver a gazillion cubic metres of #LNG if it wants, the problem is Europe can only receive so much because the terminals to receive LNG are limited, and already near capacity.

My debrief following the Biden-VDL announcement: pic.twitter.com/1GfWbjxFBX