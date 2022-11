Θρίλερ στην Πολωνία: Ρωσικής κατασκευής οι πύραυλοι λένε οι Αρχές - Απίθανο να εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία, δηλώνει ο Μπάιντεν

«Στις 15:40 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 16:40 ώρα Ελλάδας) στο χωριό Σεβόντοφ (...) κατέπεσε πύραυλος ρωσικής κατασκευής, σκοτώνοντας δυο πολίτες της Δημοκρατίας της Πολωνίας», τονίζεται στην ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε από τον Λούκατς Γιασίνα, εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ. Προστίθεται πως κλήθηκε ο πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας για να του ζητηθούν «λεπτομερείς εξηγήσεις».

Το NATO και η G7 προσφέρουν την υποστήριξή τους στην έρευνα της Βαρσοβίας

Χώρες μέλη του NATO και της G7 συμφώνησαν σήμερα, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης των ηγετών τους αφιερωμένης στις θανατηφόρες εκρήξεις στην Πολωνία, να προσφέρουν υποστήριξη και βοήθεια στη Βαρσοβία στις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, αναφέρει κοινή ανακοίνωσή τους.

Η έκτακτη συνεδρίαση συγκλήθηκε στο Μπαλί της Ινδονησίας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μετά τις εκρήξεις που η πολωνική και η ουκρανική κυβέρνηση απέδωσαν σε πυραύλους «ρωσικής κατασκευής».

Αυξάνεται το επίπεδο επιτήρησης του εναερίου χώρου

Ο πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι ανακοίνωσε σήμερα πως η Βαρσοβία αποφάσισε να αυξήσει το επίπεδο επιτήρησης του εναερίου χώρου της Πολωνίας. Ο επικεφαλής της πολωνικής κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι η Βαρσοβία εξετάζει το ενδεχόμενο να ζητήσει να γίνουν διαβουλεύσεις στο NATO δυνάμει του Άρθρου 4 της ιδρυτικής συνθήκης της ατλαντικής συμμαχίας.

An explosion occurred in the village of Przewodów near the Ukraine-Poland border. Police and army arrived at the site, the investigation is ongoing. If it's connected to today's Russian's missile attack or not remains to be seen.#UkraineRussiaWarpic.twitter.com/u5d7ohkihX