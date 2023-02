Θρήνος σε Τουρκία και Συρία μετά τα φονικά Ρίχτερ: Χιλιάδες νεκροί και τραυματίες - Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

Ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε τη νοτιοανατολική Τουρκία τα ξημερώματα χθες Δευτέρα είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 2.921 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 15.834, σύμφωνα με νεότερα δεδομένα που ανακοίνωσε σήμερα η AFAD, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας.

Η νεότερη καταμέτρηση ανεβάζει σε τουλάχιστον 4.365 τον αριθμό των θανάτων στην Τουρκία και τη Συρία, που επλήγησαν από σειρά σεισμικών δονήσεων οι οποίες συγκαταλέγονται στις ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

WATCH: A drone video released by Humanitarian Relief Foundation shows the extent of destruction in Hatay province in Turkey, which was rocked by a 7.8 magnitude earthquake pic.twitter.com/r0525qBw9r

Ο σεισμός 7,8 βαθμών που χτύπησε τις δυο χώρες τα ξημερώματα της Δευτέρας κατεδάφισε πολυκατοικίες ολόκληρες σαν πύργους από τραπουλόχαρτα, κατέστρεψε νοσοκομεία, τραυμάτισε κι άφησε άστεγους χιλιάδες.

Κάτω από μια άμορφη μάζα συντριμμιών στη νότια επαρχία Χατάι, η φωνή μιας γυναίκας που εκλιπαρεί να τη βοηθήσουν. Σε μικρή απόσταση, το άψυχο σώμα ενός μικρού παιδιού.

Κλαίγοντας καθώς πέφτει παγωμένη βροχή, ο Ντενίζ σφίγγει τα χέρια, ψάχνει λόγια για να εκφράσει την απόγνωσή του.

«Κάνουν θορύβους, φωνάζουν — δεν έρχεται κανένας. Χαθήκαμε. Καταστραφήκαμε. Θεέ μου... Φωνάζουν, λένε ‘σώστε μας’, αλλά δεν μπορούμε να τους σώσουμε. Πώς θα τους σώσουμε; Δεν έχει έρθει κανένας από το πρωί».

?? BREAKING: Young girl rescued from earthquake rubble in Sanliurfa, Turkey, after being trapped for nearly 20 hours.

The death toll has surpassed 3,613 with nearly 15,000 injured. pic.twitter.com/5jCIPt6Eap