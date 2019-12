Θρήνος στην παγκόσμια μουσική σκηνή: Το συγκρότημα Roxette έχασε την φωνή του

Η τραγουδίστρια του σουηδικού συγκροτήματος Roxette Μαρί Φρέντρικσον (Marie Fredriksson), η φωνή των «It must have been love» και «The look», πέθανε από καρκίνο, ανακοίνωσε ο μάνατζέρ της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Μαρί Φρέντσικσον, του συγκροτήματος Roxette, πέθανε το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου έπειτα από 17χρονη μάχη με τον καρκίνο», ανακοίνωσε η Dimberg Jernberg Management.

Το συγκρότημα Roxette δημιουργήθηκε το 1986 από τον κιθαρίστα Per Gessle και την τραγουδίστρια Marie Fredriksson. Πούλησε 80 εκατομμύρια άλμπουμ στον κόσμο και έκανε πλήθος hit όπως "The look", "Listen to your heart" ή "It must have been love".

«Υπήρξες καταπληκτική μουσικός, εξαιρετική τραγουδίστρια και σπουδαία καλλιτέχνις. Ευχαριστώ που πρόσθεσες καταπληκτικά χρώματα στα ασπρόμαυρα τραγούδια μου», είπε ο Per Gessle.