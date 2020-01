Θρήνος στην Τουρκία για τους 22 νεκρούς των 6,8 Ρίχτερ: Συγκλονιστικές εικόνες διάσωσης επιζώντων από τα συντρίμμια - Στο Ελαζίγ ο Ερντογάν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Anadolu

Την επιχείρηση διάσωσης μετάδιδαν ζωντανά τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας. Κατά τη διάρκειά της, μια διασώστρια μιλούσε συνεχώς με την παγιδευμένη γυναίκα, που ονομάζεται Αζίζε, σε μια προσπάθεια να την καθησυχάσει.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 1.130 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Μια έγκυος διασώθηκε επίσης από τα ερείπια 12 ώρες μετά τη φονική σεισμική δόνηση στο Ελαζίγ.

Earthquake in #Turkey's Elazig province

??An old woman was rescued alive from rubble of a collapsed building pic.twitter.com/pEOKAQbzzZ