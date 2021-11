«Θύελλα» αντιδράσεων στο Twitter κατά της οικογένειας Μπάλντουιν

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η απόφαση της οικογένειας του Άλεκ Μπάλντουιν να γιορτάσουν τη γιορτή του Halloween ντυμένοι με στολές και να μοιραστούν φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο, στον απόηχο του τραγικού συμβάντος στο οποίο ενεπλάκη ο ηθοποιός, και το οποίο οδήγησε στον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς.

Η κίνηση του Άλεκ Μπάλντουιν και της οικογένειάς του να ντυθούν για το Halloween και να αναρτήσουν τις φωτογραφίες σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, λίγες μέρες μετά το τραγικό δυστύχημα στα γυρίσματα ταινίας, όπου έπεσε νεκρή η διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στο twitter και το instagram, όπου η Χιλάρια Μπάλντουιν ανήρτησε τις φωτογραφίες. Οι αντιδράσεις μάλιστα ήταν αρκετές ώστε η κυρία Μπάλντουιν να περιορίσει τα σχόλια της συγκεκριμένης ανάρτησης.

Ένας χρήστης του τουίτερ έγραψε: Αφού ο Άλεκ Μπάλντουιν σκότωσε την κυρία Χάτσινς, παίρνει τη σύζυγό του για ψώνια στον Ralph Lauren, βγαίνουν το βράδυ ραντεβού και για κοκτέιλ. Θεώρησαν ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό να πάνε για «φάρσα ή κέρασμα». Η Χάτσινς δεν θα το έχει ποτέ αυτό με το γιο της

Ενώ άλλος σχολίασε καυστικά: Η Χιλάρια Μπάλντουιν δεν ντρέπεται ή έχει τύψεις για όσα έκανε ο σύζυγός της μέσα από την απόλυτη ανικανότητά της. Τώρα δημοσιεύει φωτογραφίες της ηλίθιας οικογένειάς της όταν υπάρχει ένα αγόρι εκεί έξω που περνάει το πρώτο του Halloween χωρίς τη μαμά του. Είναι σχεδόν αηδιαστική και επιζητά τόσο πολύ την προσοχή.

Δείτε μερικές από τις αντιδράσεις του twitter:

After @AlecBaldwin killed Mrs. Hutchins, he takes wife on shopping spree to Ralph Lauren,go on date night, followed by cocktails.Baldwin and Hilaria thought it be a lot of fun to take the Baldwin brood trick-or-treating.Hutchins won’t have that ever w/ her son. #hilariabaldwinhttps://t.co/gtXjEw3YYl — Pat Ryan (@PatRyan41166673) November 2, 2021

Hilaria Baldwin doing what she does best, her woe is me act. “It’s so hard to parent during this terrible time”. You have 5 nannies and are able to parent. A little boy is missing his mother. Stop making this about you! #AlecBaldwin#hilariabaldwin#hilariapic.twitter.com/yz86oMlC4J — 'SC Gal (@SCgal92) November 1, 2021

Hilaria Baldwin has no shame or remorse for what her husband did thru sheer incompetence. Now she posts pictures of her stupid family when there’s a boy out there spending his first Halloween without his mom. She is kinda disgusting and wants attention so badly. #hilariabaldwinhttps://t.co/SKCURk329v — Jennifer (@jspagano) November 1, 2021

I don’t think that taking the kids trick or treating was in any way wrong; making the choice to splash it on IG however? Completely tone-deaf & confirms much of the bad press. #AlecBaldwin#HilariaBaldwin#insensitiveorjuststupid#halloween2021#whatwereyouthinkingpic.twitter.com/zFPFDr3fDe — ??arachne.fearbia?? (@AFearbia) November 1, 2021

Ταυτόχρονα, αντιδράσεις προκαλεί και η στολή της κόρης του, Άηρλαντ, που μέρες μετά το μοιραίο συμβάν επέλεξε για το Halloween να κυκλοφορήσει λουσμένη με ψεύτικο αίμα.

Like I said, it wasn’t an accident. His arrogance killed her. https://t.co/sikt4orSBy — High Plains Drifter (@TempusFugitTX) November 2, 2021

