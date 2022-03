Θύμα βιασμού φέρεται να έπεσε 19χρονη Ουκρανή που έψαχνε για καταφύγιο -Φόβοι για κυκλώματα trafficking

Καθώς εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά φεύγουν από τα σύνορα της Ουκρανίας ενόψει της ρωσικής εισβολής, αυξάνονται οι φόβοι για το πώς θα προστατευθούν οι ευάλωτες ομάδες προκειμένου να μην πέσουν θύματα trafficking ή άλλων μορφών εκμετάλλευσης.

«Προφανώς όλοι οι πρόσφυγες είναι γυναίκες και παιδιά», δήλωσε ο Joung-ah Ghedini-Williams, επικεφαλής της παγκόσμιας επικοινωνίας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο οποίος έχει επισκεφθεί τα σύνορα στη Ρουμανία, την Πολωνία και τη Μολδαβία.

«Δραπέτευσε από την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία, δεν μιλούσε πολωνικά. Εμπιστευόταν έναν άντρα που της υποσχέθηκε να τη βοηθήσει και να της παράσχει στέγαση», τόνισε κατόπιν, ενώ πρόσθεσε πως οι πρόσφυγες πρέπει να προσέχουν από τυχόν κινδύνους για σωματεμπορία, αλλά και για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Αυτά είναι τα είδη καταστάσεων που άνθρωποι όπως οι διακινητές προσπαθούν να επωφεληθούν», είπε χαρακτηριστικά, όπως αναφέρει το AP.

Η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ανέφερε ότι περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά, έχουν ήδη εγκαταλείψει την Ουκρανία σε μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση στην Ευρώπη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

