Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35 - Real.gr

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ – Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16, 25/09/2025
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ – Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, στη συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος επτά κρίσιμα ζητήματα, με επίκεντρο το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35

Έπειτα από έξι χρόνια, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέπτεται ξανά τον Λευκό Οίκο, για να συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ με φόντο την προσπάθεια επανεκκίνησης των σχέσεων Άγκυρας-Ουάσινγκτον.

Η συγκυρία χαρακτηρίζεται από γεωπολιτική αβεβαιότητα, ενώ στόχος της Άγκυρας είναι να αποκαταστήσει τον στρατηγικό διάλογο με τις ΗΠΑ, ο οποίος είχε κλονιστεί επί διακυβέρνησης Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, στη συνάντηση θα τεθούν επί τάπητος επτά κρίσιμα ζητήματα, με επίκεντρο το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Ο αποκλεισμός της χώρας από το πρόγραμμα, λόγω της προμήθειας των ρωσικών πυραυλικών συστημάτων S-400, είχε προκαλέσει ρήξη. Η Άγκυρα ελπίζει πλέον ότι η νέα ηγεσία στις ΗΠΑ μπορεί να δημιουργήσει χώρο για διάλογο και αποκατάσταση της συνεργασίας.

Παράλληλα την ατζέντα των επαφών θα απασχολήσουν ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας, το Ουκρανικό, οι εξελίξεις στη Συρία και η Ανατολική Μεσόγειος.

Εξάλλου, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα Milliyet, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να θέσει και το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Πέρα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τα εξοπλιστικά, Ερντογάν και Τραμπ αναμένεται να συζητήσουν και σημαντικές εμπορικές συμφωνίες, όπως η αγορά 250 Boeing από την Τουρκία, αλλά και συμφωνίες για αγορά LNG.

Η επίσκεψη θεωρείται καθοριστική για την πορεία των διμερών σχέσεων και ενδεχομένως να αποτελέσει το έναυσμα για μια νέα στρατηγική προσέγγιση μεταξύ των δύο χωρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επίσκεψη γίνεται στη σκιά της κόντρας που ξέσπασε ανάμεσα σε Ταγίπ Ερντογάν και Μάρκο Ρούμπιο. Ο Τούρκος πρόεδρος σε συνέντευξη του στο Fox News, αναφέρθηκε στα πολεμικά μέτωπα της Γάζας και της Ουκρανίας, τα οποία δεν κατάφερε να λήξει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Έντονη ήταν η ενόχληση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του Τούρκου προέδρου σημείωσε ότι ο Ερντογάν είναι από τους δεκάδες ηγέτες που παρακαλούν να συναντηθούν με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

