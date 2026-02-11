Τι γράφουν τα τουρκικά ΜΜΕ για τη συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν - Real.gr

Τα τουρκικά ΜΜΕ σχολίασαν τη συνάντηση που είχαν στην Άγκυρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Milliyet «Πρόεδρος Ερντογάν: Συζητήσαμε με ειλικρίνεια τη στάση μας για το Αιγαίο»

Στέκεται στο οικονομικό σκέλος, με τον στόχο των 10 δισ. δολαρίων στο διμερές εμπόριο, και στη διατύπωση ότι οι δύο πλευρές «έβαλαν στο τραπέζι» Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο με «ανοιχτό και ειλικρινή» τρόπο. Καταγράφει ακόμη τις αναφορές Ερντογάν σε τρομοκρατία, οργανωμένο έγκλημα και μειονότητες, με ειδική μνεία στη Δυτική Θράκη.

Sabah «Πρόεδρος Ερντογάν: Συζητήσαμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο»

Δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στα «βασικά σημεία» των δηλώσεων Ερντογάν, από τον στόχο εμπορίου 10 δισ. δολαρίων μέχρι τη θέση ότι τα ζητήματα μπορούν να βρουν δρόμο λύσης μέσα από διάλογο και διεθνές δίκαιο. Περιλαμβάνει και αποσπάσματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με κεντρικό μήνυμα τη σημασία του διαλόγου και την εκτίμηση ότι οι προσπάθειες έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Στο ίδιο κείμενο παραθέτει αναλυτικά τη λίστα των συμφωνιών και μνημονίων που υπογράφηκαν, από επενδύσεις και ναυτιλία μέχρι σεισμική ετοιμότητα, πολιτισμό και συνεργασία σε επιστήμη και τεχνολογία.

Hürriyet «Πρόεδρος Ερντογάν: Με καλή πίστη δεν υπάρχει άλυτο πρόβλημα»

Το άρθρο εστιάζει στην κεντρική φράση του Τούρκου προέδρου για την προοπτική επίλυσης «δύσκολων αλλά όχι άλυτων» θεμάτων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, εφόσον υπάρχει βούληση και διάλογος. Τοποθετεί τις δηλώσεις μετά την τελετή υπογραφών και αποτυπώνει το στίγμα ότι Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος αποτέλεσαν βασικό πεδίο της συζήτησης. Στο κάδρο μπαίνει και η γενικότερη λογική συνέχισης των επαφών σε επίπεδο κορυφής.

Yeni Şafak – «Σημαντικές δηλώσεις από τον πρόεδρο Ερντογάν»

Το live ρεπορτάζ καταγράφει τα βασικά σημεία από την κοινή συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αιχμή τον στόχο για το διμερές εμπόριο και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων. Ξεχωρίζει η αναφορά ότι Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειος συζητήθηκαν «ανοιχτά και ειλικρινά», ενώ παρατίθενται και σύντομα σημεία από τις δηλώσεις Μητσοτάκη για τη σημασία του διαλόγου.

A Haber – «Ζωντανά: Κρίσιμη δήλωση Ερντογάν για Αιγαίο–Ανατολική Μεσόγειο: ‘Με καλή πίστη δεν υπάρχει άλυτο πρόβλημα’»

Το άρθρο δίνει σε μορφή «τίτλων» τα κύρια αποσπάσματα των δηλώσεων, με έμφαση στη θέση ότι τα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν σε πλαίσιο διεθνούς δικαίου και πολιτικής βούλησης. Παράλληλα, ενσωματώνει αναφορές σε εμπορικό στόχο 10 δισ. δολαρίων, οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία, καθώς και σε μειονότητες, με ειδική μνεία στη Δυτική Θράκη, ενώ επεκτείνεται και σε Γάζα, Δυτική Όχθη και Συρία.

Anadolu «Υπογράφηκαν συμφωνίες ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα»

Εστιάζει στην τελετή υπογραφών και απαριθμεί τα κείμενα που υπεγράφησαν, με κεντρικό την Κοινή Δήλωση. Δίνει καθαρά τα πεδία συνεργασίας που “κλείδώνουν” στα έγγραφα και ποιοι υπέγραψαν από τις δύο πλευρές.

TRT Haber – «Πρόεδρος Ερντογάν: Απορρίπτουμε τις τελευταίες αποφάσεις του Ισραήλ που αποδυναμώνουν την Παλαιστίνη»

Παρότι ο τίτλος “τραβά” προς Μέση Ανατολή, το κείμενο εντάσσει τις αναφορές αυτές στο πλαίσιο της κοινής συνέντευξης Τύπου μετά τις υπογραφές. Περιλαμβάνει επίσης τα σημεία για Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και τον εμπορικό στόχο των 10 δισ. δολαρίων.

Independent Türkçe – «Κοινό μήνυμα Ερντογάν και Μητσοτάκη: Ο διάλογος συνεχίζεται, η συνεργασία διευρύνεται»

Στήνει το ρεπορτάζ γύρω από τη “συνέχεια του διαλόγου” και το πακέτο συνεργασιών που υπογράφηκε. Κρατά ως βασικούς άξονες το εμπόριο, τα μνημόνια σε πολλούς τομείς και το πολιτικό μήνυμα ότι οι δίαυλοι παραμένουν ανοιχτοί.

Habertürk – «Ο πρόεδρος Ερντογάν φιλοξενεί τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Μητσοτάκη»

Δίνει το “χρονικό” της επίσκεψης, από την υποδοχή μέχρι τη συνέντευξη Τύπου, σε ρυθμό live. Κρατά τις βασικές ατάκες και παραπέμπει στα επόμενα βήματα (συνεδρίαση, υπογραφές, δηλώσεις).

DHA – «Σημαντικές δηλώσεις από τον πρόεδρο Ερντογάν»

Σε μορφή “γραμμών” παραθέτει τα βασικά αποσπάσματα από την κοινή συνέντευξη Τύπου και σημειώνει ώρα δημοσίευσης και ενημέρωσης. Χρήσιμο για να “κουμπώσει” ως καθαρό πακέτο δηλώσεων και ατάκες.

Ulusal – «Ερντογάν και Μητσοτάκης συναντήθηκαν στην Άγκυρα: Υπογράφηκαν μνημόνια σε πολλούς τομείς»

Τονίζει ότι μετά τη συνεδρίαση των αντιπροσωπειών ακολούθησε τελετή υπογραφών, με αναφορά στην Κοινή Δήλωση. Κινείται περισσότερο στη “λίστα συμφωνιών” και λιγότερο σε λεπτομερή απομαγνητοφώνηση δηλώσεων.

TV100 – «Ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Ελλάδας Μητσοτάκη»

Γρήγορο, τηλεοπτικού τύπου κείμενο που δίνει το πλαίσιο της συνάντησης και το πρόγραμμα μετά την υποδοχή. Μπορεί να λειτουργήσει ως συμπληρωματικό “ημερολόγιο κινήσεων” στην αφήγηση.

SonDakika.com – «Μητσοτάκης στην Άγκυρα: “Τα ζητήματα μας στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο δεν είναι άλυτα”»

Πατά στις δηλώσεις Ερντογάν και τις δίνει σε “κοφτές” κορυφές, με έμφαση στο μήνυμα για το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Είναι πιο “συνθηματικό” ως ύφος, αλλά προσθέτει τίτλο με δυνατή ατάκα.

Internet Haber – «Κοινή συνέντευξη Τύπου Ερντογάν και Μητσοτάκη»

Live μορφή που συγκεντρώνει τα βασικά σημεία της συνέντευξης Τύπου μετά τις υπογραφές. Χρήσιμο αν θες ακόμη μία “πηγή live” πέρα από τα μεγάλα φύλλα.

GZT – «Τεράστια συνεργασία με την Αθήνα: 7 συμφωνίες, από τους σεισμούς έως το εμπόριο»

Πιο “headline driven” προσέγγιση, με έμφαση στο πακέτο συμφωνιών και ειδικές αναφορές σε συγκεκριμένα πεδία όπως οι θαλάσσιες μεταφορές. Αν το κείμενό μας θέλει πιο “πιασάρικη” γωνία για τις υπογραφές, αυτό βοηθά.