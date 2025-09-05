Τι λένε τα γαλλικά ΜΜΕ για την απόφαση του Ισραήλ να μην επιτρέψει επίσκεψη του Μακρόν - Real.gr

Στην απόφαση του Ισραήλ να μην υπάρξει καμία επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην επικράτεια του, αν δεν ανακαλέσει την απόφασή του να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, αναφέρονται σήμερα πολλά γαλλικά ΜΜΕ.

Χαρακτηριστικός είναι ο τίτλος της εφημερίδας L’EXPRESS με τίτλο «Persona non grata o Μακρόν στο Ισραήλ» ενώ στην εφημερίδα VALEURS ACTUELLES δημοσιεύεται άρθρο με τίτλο «Ο Μακρόν δεν θα μπορεί να επισκεφθεί το Ισραήλ όσο συνεχίζει να επιθυμεί την αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους» και υπότιτλο «Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ προέτρεψε, την Πέμπτη, τη Γαλλία να “επανεξετάσει” την απόφασή της να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος».

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται ότι κατά τη διάρκεια συνομιλίας με τον Γάλλο ομόλογό του Μπαρό, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Σάαρ κάλεσε τη Γαλλία να «επανεξετάσει» το σχέδιό της να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος. «Όσο η Γαλλία συνεχίζει τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες της που αντιβαίνουν στα συμφέροντα του Ισραήλ, μια τέτοια επίσκεψη (του Μακρόν στο Ισραήλ) δεν θα έχει λόγο ύπαρξης», διευκρίνισε σχετικά.

Ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών έκρινε επίσης ότι η γαλλική πρωτοβουλία «διακυβεύει τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και βλάπτει τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ». Επιπλέον, το ισραηλινό δημόσιο κανάλι KAN, βασιζόμενο σε δηλώσεις του τέως Γάλλου βουλευτή Μεγιέρ Χαμπίμπ μετέδωσε προχθές, Τετάρτη, ότι ο Νετανιάχου απέρριψε αίτημα του Μακρόν να επισκεφθεί το Ισραήλ.