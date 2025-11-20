Τι προβλέπει το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία - Η απάντηση της Ρωσίας - Real.gr

Οδικό χάρτη 28 σημείων, εμπνευσμένο από το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για την εκεχειρία στη Γάζα, για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία αποκάλυψε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος AXIOS.

Tο προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ προβλέπει «αναγνώριση της Κριμαίας και άλλων περιοχών που έχουν καταλάβει οι Ρώσοι» και «μείωση του στρατού σε 400.000 άτομα», δήλωσε στο AFP μια πηγή που γνωρίζει την κατάσταση και δεν θέλησε να κατονομαστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Κρεμλίνο συνεχίζει τις επαφές με τους Αμερικανούς ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τις ΗΠΑ να παραμείνουν αποτελεσματικές.

Κι ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν υπάρχει τίποτε καινούργιο να ανακοινωθεί από τότε που διεξήχθη η σύνοδος κορυφής του Αυγούστου μεταξύ του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ, ειδησεογραφικοί ιστόποποι επιμένουν στην ύπαρξη του ειρηνευτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της νέας αμερικανικής πρότασης για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, αυτό προβλέπει σημαντικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι ΗΠΑ έχουν προτρέψει τον Ζελένσκι να την αποδεχτεί.

«Μια ομάδα Ρώσων και Αμερικανών αξιωματούχων συμμετείχε στη δημιουργία του σχεδίου, το οποίο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο διαμόρφωσης πλαισίου», δήλωσε στους Financial Times ένα άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες. Ένας από τους αρχιτέκτονες του είναι ο Κιρίλ Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του Πούτιν, δήλωσαν άτομα που γνωρίζουν την πρόταση.

Το σχέδιο διαβιβάστηκε στο Κίεβο αυτή την εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος συναντήθηκε με τον νυν γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, Ρουστέμ Ούμεροφ, στο Μαϊάμι για να συζητήσουν τα 28 σημεία του, δήλωσαν δύο άτομα που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Πρόσθεσαν ότι ο Γουίτκοφ είχε καταστήσει σαφές ότι ήθελε ο Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους, παρόλο που περιλάμβαναν σημεία που αποτελούν εδώ και καιρό κόκκινες γραμμές για την Ουκρανία.

Παραχώρηση εδαφών και μείωση του ουκρανικού στρατού

Η νέα ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ προβλέπει την παραχώρηση εδαφών από το Κίεβο και τη μείωση του στρατού του κατά το ήμισυ, δήλωσε μια πηγή στο AFP την Τετάρτη, καθώς ρωσική επιδρομή στη δυτική Ουκρανία σκότωσε 26 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών. Η πρόταση φαίνεται να επαναλαμβάνει τους μαξιμαλιστικούς όρους της Ρωσίας για τον τερματισμό του πολέμου – απαιτήσεις που απορρίπτονται συστηματικά από την Ουκρανία ως ισοδύναμες με συνθηκολόγηση. Σύμφωνα με πληροφορίες το Κατάρ και η Τουρκία έχουν λόγο στη σύνταξη του ειρηνευτικού σχεδίου.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι , συμπεριλαμβανομένου του απεσταλμένου Γουίτκοφ, και του Ρώσου απεσταλμένου συνέταξαν ένα ειρηνευτικό πλαίσιο 28 σημείων για τον «τερματισμό» του πολέμου: Η Ουκρανία παραχωρεί το υπόλοιπο της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς, συμπεριλαμβανομένων των εδαφών που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η Ουκρανία μειώνει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της κατά το ήμισυ. Η Ουκρανία εγκαταλείπει βασικές κατηγορίες όπλων με ταυτόχρονη ανάκληση της στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Τα ρωσικά αναγνωρίζονται ως επίσημη κρατική γλώσσα στην Ουκρανία, επίσημο καθεστώς που χορηγήθηκε στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Γουίτκοφ ενημέρωσε τον Ουκρανό Ρουστέμ Ούμεροφ για τις λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Μαϊάμι αυτή την εβδομάδα και τώρα οι ΗΠΑ προτρέπουν τον Ζελένσκι να αποδεχτεί το σχέδιο

Η αιφνιδιαστική πρωτοβουλία έρχεται καθώς ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την πόλη Τερνόπιλ, μακριά από την πρώτη γραμμή, σε μια από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία από την έναρξη της εισβολής το 2022.

Οι προσπάθειες του Ζελένσκι να επαναφέρει την κυβέρνηση Τραμπ στην ειρηνευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Τουρκία απέτυχαν, αφού ένας Αμερικανός απεσταλμένος που πιστευόταν ότι θα τον συνόδευε δεν πραγματοποίησε το ταξίδι.

«Μια σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι δεν καταλαβαίνουμε αν αυτή είναι πραγματικά η ιστορία του Τραμπ» ή «της παρέας του», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Ήταν «ασαφές» τι έπρεπε να κάνει η Ρωσία σε αντάλλαγμα, σύμφωνα με την πηγή.

Ταυτόχρονα, ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Ντάνιελ Ντρίσκολ έφτασε στο Κίεβο, επικεφαλής μιας υψηλού προφίλ αντιπροσωπείας του Πενταγώνου για να συναντηθεί με Ουκρανούς αξιωματούχους και να βρει τρόπους για την επίλυση της σύγκρουσης, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, επικαλούμενο τον αμερικανικό στρατό. Ο Ντρίσκολ συναντήθηκε με τον Ουκρανό υπουργό Άμυνας Ντένις Σμιγκάλ την Τετάρτη.

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, Αλεξάντρ Σύρσκι, δήλωσε ότι είχε μια «παραγωγική» συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

«Τόνισα για άλλη μια φορά ότι η ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου της Ουκρανίας, η επέκταση των δυνατοτήτων μας για επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον εχθρικών στρατιωτικών στόχων και η διατήρηση και σταθεροποίηση της πρώτης γραμμής θα υπονομεύσουν την επιθετική δυνατότητα του αντιπάλου», ανέφερε σε αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το αμερικανικό μέσο ενημέρωσης Axios ανέφερε νωρίτερα ότι η Μόσχα και η Ουάσινγκτον επεξεργάζονταν ένα μυστικό σχέδιο για τον τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου. Η Ρωσία κατέχει τώρα περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, μεγάλο μέρος του οποίου έχει καταστραφεί από τις μάχες.

Το Κίεβο είχε παρουσιάσει την απροσδόκητη επίσκεψη του Ζελένσκι στην Τουρκία ως μέρος των προσπαθειών επανασύνδεσης των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια τερματισμού του πολέμου.

Αλλά ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δεν ταξίδεψε αφού η Ουκρανία είχε δηλώσει ότι αναμενόταν να συμμετάσχει στις συνομιλίες ενώ δεν υπήρχαν Ρώσοι αξιωματούχοι παρόντες.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε τις αντιμαχόμενες πλευρές να συμμετάσχουν στις συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη, όπου τρεις γύροι διαπραγματεύσεων φέτος έχουν αποφέρει μόνο ανταλλαγές κρατουμένων και επαναπατρισμό των σορών των νεκρών στρατιωτών. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι επιθυμεί να επαναλάβει τις ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου με τη Ρωσία μέχρι το τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ