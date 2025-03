Τι συμφώνησαν Τραμπ και Πούτιν για την Ουκρανία - Η αντίδραση του Ζελένσκι - Real.gr

Η πολυαναμενόμενη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν ολοκληρώθηκε χωρίς σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, με τον Ρώσο πρόεδρο να αποδέχεται πρόταση του Αμερικανού ομολόγου του για 30ήμερη παύση των επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών σε Ουκρανία και Ρωσία.

Το Κρεμλίνο και ο Λευκός Οίκος εξέδωσαν χωριστές ανακοινώσεις σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, η οποία ξεκίνησε στις 17:00 ώρα Ελλάδος και κράτησε περίπου μιάμιση ώρα.

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συμφώνησαν να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν στη Μέση Ανατολή, με στόχο τον σταδιακό τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ανακοίνωσε η αμερικανική κυβέρνηση.

Η Μόσχα δήλωσε πως συμφώνησε να σταματήσει για 30 ημέρες τα πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, περιγράφοντας την επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών ως «λεπτομερή και ειλικρινή». Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι έτοιμος να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον σε μια ενδελεχή εξέταση πιθανών τρόπων για συνολική διευθέτηση της σύγκρουσης που θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη. Συμφώνησε επίσης να γίνει αύριο Τετάρτη ανταλλαγή 175 αιχμαλώτων πολέμου με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν συμφώνησε στο αμερικανικό σχέδιο για κατάπαυση πυρός 30 ημερών που αποδέχθηκε το Κίεβο υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ να σταματήσει τη βοήθεια της Δύσης προς την Ουκρανία.

Στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, εκτός από την παύση των επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών, γίνεται λόγος για «διαπραγματεύσεις σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων για την εφαρμογή εκεχειρίας στη Μαύρη Θάλασσα» υπογραμμίζοντας πως απώτερος στόχος είναι «οριστική κατάπαυση του πυρός και διαρκής ειρήνη».

