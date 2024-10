Τι άφησε πίσω του ο τυφώνας Milton στη Φλόριντα - Εικόνες καταστροφής

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το πέρασμα του τυφώνα Μίλτον από τη Φλόριντα, ανακοίνωσαν χθες, Πέμπτη, οι αρχές, την ώρα που εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό παρά το γεγονός ότι η καταιγίδα ήταν λιγότερο ισχυρή από όσο αναμενόταν.

“Η καταιγίδα ήταν σοβαρή, αλλά ευτυχώς αποφύγαμε το χειρότερο σενάριο”, δήλωσε χθες ο Ρον ΝτεΣάντις κυβερνήτης της Φλόριντα. Ο απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 11 νεκρούς, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας να δηλώνει στους δημοσιογράφους ότι τα θύματα σκοτώθηκαν από ανεμοστρόβιλους.

Ο Μίλτον έπληξε τη Φλόριντα περίπου δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα ενός άλλου καταστροφικού τυφώνα, του Ελίν.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024

Η ένταση του τυφώνα “μειώθηκε προτού φτάσει στα ηπειρωτικά και οι πλημμύρες (που προκάλεσε), αυτές που γνωρίζουμε ως τώρα, δεν ήταν τόσο σοβαρές όσο αυτές του κυκλώνα Ελίν”, ο οποίος έπληξε πολλές πολιτείες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, εξήγησε ο ΝταΣάντις.

Severe flooding and damage have made conditions near Hillsborough Ave and Dale Mabry in Tampa unsafe for driving. For your safety and the safety of your loved ones, please stay home. pic.twitter.com/3k5oXLsWSx — HCSO (@HCSOSheriff) October 10, 2024

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο κυβερνήτης της Φλόριντα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία χθες το πρωί για τη διαχείριση των επιπτώσεων του κυκλώνα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

#Milton Horrifying visuals ??, I wish there isn't any casualities ?????? This is what the Avenir neighborhood in Palm Beach Gardens looked like after one of the tornadoes associated with Hurricane Milton. Disasters ! #HurricanMilton#Floridapic.twitter.com/X2iyTjSKWS — ??Yuvrani?? (@DD_Darls) October 10, 2024

Σε βίντεο που δημοσίευσε επίσης χθες ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος για την προεδρία Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε “θλιμμένος από τις καταστροφές” που προκάλεσε ο Μίλτον.

Στην κομητεία Σαρασότα, στις δυτικές ακτές της Φλόριντα, όπου το νερό έφτασε τα 2,4 με 3 μέτρα, σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις, οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να βγαίνουν από τα σπίτια τους για να ελέγξουν τις καταστροφές. Κλαδιά δέντρων και διαφημιστικές πινακίδες είναι πεσμένα στους δρόμους.

“Πιστεύω ότι ήμασταν τυχεροί”, δήλωσε η Κάρι Ελίζαμπεθ. “Θα χρειαστεί πολύς καιρός για να καθαρίσουμε, αλλά θα μπορούσε να είναι χειρότερα”, πρόσθεσε.

Ο Μπάιντεν ζήτησε μέσω ανάρτησής του στο Χ από τους κατοίκους “να παραμείνουν μέσα” προς το παρόν για να προστατευθούν “από ηλεκτρικά καλώδια που βρίσκονται στο έδαφος, από συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους”.

Πιο βόρεια, στο Σεντ Πίτερσμπεργκ στον κόλπο της Τάμπα, ο τυφώνας κατέστρεψε τη στέγη του σταδίου μπέιζμπολ της τοπικής ομάδας και ανέτρεψε έναν γερανό.

Περισσότερα από 3,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στη Φλόριντα εξακολουθούν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ΝτεΣάντις.

Wind is absolutely ferocious right now in Tampa. pic.twitter.com/KfFyfDpaO4 — Matt Lavietes (@mattlavietes) October 10, 2024

Ο Μίλτον εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρούς ανέμους και “σφοδρές βροχοπτώσεις” στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της Φλόριντα, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC).

Δύο εβδομάδες μετά το πέρασμα από την ίδια περιοχή του Ελίν, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 237 ανθρώπων στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ (εκ των οποίων 15 στη Φλόριντα), η νέα καταιγίδα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία καθώς τα συντρίμμια που προκάλεσε η πρώτη δεν είχαν απομακρυνθεί από τους δρόμους και θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Η Φλόριντα, η τρίτη πιο πολυπληθής πολιτεία των ΗΠΑ, είναι συνηθισμένη στους τυφώνες. Όμως η κλιματική αλλαγή που προκαλεί την αύξηση της θερμοκρασίας του νερού των θαλασσών καθιστά πιο πιθανή τη γρήγορη εξέλιξη των καταιγίδων και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης πιο ισχυρών φαινομένων, προειδοποιούν οι επιστήμονες.

Για τον Τζον Μάρσαμ, ειδικό των ατμοσφαιρικών επιστημών, “πολλά στοιχεία του Ελίν και του Μίλτον αντιστοιχούν απόλυτα” με αυτό που οι επιστήμονες αναμένουν να προκαλέσει η κλιματική αλλαγή.

“Οι τυφώνες έχουν ανάγκη ζεστούς ωκεανούς για να σχηματιστούν και οι θερμοκρασίες ρεκόρ των ωκεανών τροφοδοτούν αυτές τις καταστροφικές καταιγίδες”, εξήγησε.