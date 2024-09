Τι απάντησε η Κάμαλα Χάρις σε άτομο που διέκοψε την ομιλία της για να επιτεθεί στον Τραμπ - ΒΙΝΤΕΟ

«Ενώ εμείς μαχόμαστε για να πάμε μπροστά ο Ντόναλντ Τραμπ σκοπεύει να μας πάει πίσω, κυρίως σε μια εποχή στην οποία οι εργάτες δεν είχαν την ελευθερία να οργανωθούν», επεσήμανε η Χάρις έχοντας στο πλευρό της εκπροσώπους των συνδικάτων των εκπαιδευτικών και των εργαζομένων στην αυτοκινητοβιομηχανία.

«Θα πάει φυλακή», πετάχτηκε ένα άτομο από το ακροατήριο με την Χάρις να απαντά αμέσως: «Τα δικαστήρια θα το χειριστούν αυτό, εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε τον Νοέμβριο, πώς σας φαίνεται αυτό»;. Και το πλήθος απάντησε «Δεν θα πάμε πίσω!», επαναλαμβάνοντας ένα από τα συνθήματα της προεκλογικής της εκστρατείας.

Member of the crowd: He’s going to jail!

Kamala Harris: The courts will handle that. We will handle November pic.twitter.com/KscWf7HrBw