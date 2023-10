Τι λέει για την Ελλάδα ο Ολλανδός ερευνητής που είχε προβλέψει τον καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ερευνητής αναφέρει ότι παρατηρεί μέτρια σεισμική δραστηριότητα στα άκρα του ελληνικού τόξου και συγκεκριμένα από τα νοτιοδυτικά της Κρήτης ενώ φθάνει μέχρι και ανοιχτά της Κύπρου. Μάλιστα, κάνει και αναφορά στον μεγάλο σεισμό που είχε γίνει το 365 μ. Χ. νοτιοδυτικά της Κρήτης με μέγεθος 8,6 Ρίχτερ για να εξηγήσει, προφανώς, τα μεγέθη που μπορεί να δώσει το ελληνικό τόξο.

Moderate activity occurred in the Eastern Mediterranean on both sides of the Hellenic Arc, which has great earthquake potential. In the year 365 an estimated M 8.6 tremor occurred southwest of #Crete. Though strong tremors occur more often to the North (#Greece, #Turkey). #Cypruspic.twitter.com/RL6Uf2gpPC