Τι λένε οι διάσημοι του Χόλιγουντ για την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί

Η θρυλική καλλιτέχνις Μπάρμπρα Στρέιζαντ (Barbra Streisand) έγραψε στο Χ ότι «ο Τζο Μπάιντεν θα μείνει στην ιστορία ως ένας άνθρωπος που πέτυχε σημαντικά επιτεύγματα στην τετραετή θητεία του. Θα πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη της δημοκρατίας μας».

Joe Biden will go down in history as a man who accomplished significant achievements in his 4 year term. We should be grateful for his upholding of our democracy.