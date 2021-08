Τι σημαίνει για τις γυναίκες του Αφγανιστάν η επιστροφή των Ταλιμπάν - Aποκαλυπτικές μαρτυρίες

Ωστόσο, αν και τώρα οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν ότι θα αναγνωρίσουν δικαιώματα στις γυναίκες υπό τον μουσουλμανικό νόμο, η πραγματικότητα μαρτυρά μια τελείως διαφορετική κατάσταση που θυμίζει Μεσαίωνα.

«Βγαίνοντας από το σπίτι αντικρίσαμε το χάος. Ήμουν μια από τις τελευταίες γυναίκες που είχαν μείνει στη γειτονιά μου και προσπαθούσαν να φύγουν. Έβλεπα τους Ταλιμπάν μαχητές ακριβώς έξω από το σπίτι μας στον δρόμο. Ήταν παντού. Ευτυχώς, είχα το χαντάρι μου αλλά ακόμα κι έτσι φοβόμουν ότι θα με σταματήσουν ή θα με αναγνωρίσουν. Έτρεμα καθώς περπατούσα, αλλά προσπαθούσα να μην δείχνω φοβισμένη.

Λίγο μετά αφού φύγαμε, μια ρουκέτα προσγειώθηκε δίπλα μας. Θυμάμαι ότι ούρλιαζα και έκλαιγα, γυναίκες και παιδιά τριγύρω μου έτρεχαν προς κάθε κατεύθυνση», περιγράφει στον Guardian, μεταξύ άλλων, μια νεαρή δημοσιογράφος η οποία θέλησε να παραμείνει ανώνυμη.

State Department: Οι οκτώ κανόνες των Ταλιμπάν για τις γυναίκες

Η ανάληψη της εξουσίας στο Αφγανιστάν από τους Ταλιμπάν «γυρίζει» τη χώρα 20 χρόνια πίσω. Ειδικά για τις γυναίκες. Ήδη, από τον Ιούλιο όταν άρχισαν να πέφτουν στα χέρια τους οι πρώτες επαρχίες ξεκίνησαν να επιβάλλουν τους κανόνες τους. Μαχητές των Ταλιμπάν μπήκαν στην τράπεζα Azizi Bank στην Κανταχάρ και διέταξαν εννέα εργαζόμενες να φύγουν. Με τα όπλα στα χέρια τις συνόδεψαν στα σπίτια τους και τις διέταξαν να μην επιστρέψουν στην εργασία τους, όπως αποκαλύπτει το Al Jazeera.

Σημειώνεται ότι από το 1996 μέχρι και το 2001, την περίοδο που οι Ταλιμπάν είχαν την εξουσία στο Αφγανιστάν, οι γυναίκες δεν είχαν το δικαίωμα να εργαστούν, τα νεαρά κορίτσια δεν επιτρέπονταν να πάνε σχολείο ενώ ήταν υποχρεωτική η κάλυψη του προσώπου τους.

Σε περίπτωση παραβίασης κάποιου εκ των παρακάτω κανόνων, οι γυναίκες τιμωρούνταν με ξυλοδαρμό και, σε πολλές περιπτώσεις, με θάνατο δια λιθοβολισμού.

1. Έπρεπε να είναι καλυμμένες με ενδύματα από την κορφή ως τα νύχια.

2. Δεν τους επιτρεπόταν να εργαστούν, παρά μόνο σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις.

3. Δεν τους επιτρεπόταν να πηγαίνουν σχολείο.

4. Είχαν περιορισμένη πρόσβαση στο σύστημα Υγείας.

5. Δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους, χωρίς να συνοδεύονται από άνδρα-μέλος της οικογένειάς τους.

6. Όταν έβγαιναν έξω, έμπαιναν σε ειδικά λεωφορεία, ενώ για να μπουν σε ταξί, θα έπρεπε και πάλι να συνοδεύονται από κάποιον άντρα, συγγενή τους.

7. Γενικά, οι γυναίκες δεν μπορούσαν να κυκλοφορούν στον δρόμο, χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον άντρα, που να είναι συγγενικό τους πρόσωπο.

8. Τα παράθυρα των σπιτιών τους έπρεπε να είναι βαμμένα, προκειμένου να μην μπορεί κανένας περαστικός απ’ έξω να δει στο εσωτερικό τους.

