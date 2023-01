Τι σημαίνει η τοποθέτηση του Γκεράσιμοφ στη θέση του διοικητή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία - Οι επιδιώξεις του Πούτιν και οι επικριτές

Οι επικριτές στην Ουκρανία, στη Δύση και ακόμη και στο εσωτερικό της Ρωσίας χαρακτήρισαν τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις απλοϊκές, ανεπαρκώς προετοιμασμένες και εξοπλισμένες, αργές στην αντίδραση και διασπασμένες από ανομοιογενείς και συχνά απομακρυσμένες δομές διοίκησης.

Μετά την αποτυχία μιας απρογραμμάτιστης εκστρατείας επιστράτευσης σκοπός της οποίας ήταν να αντιστρέψει την κατάσταση υπέρ της Ρωσίας, οι φήμες που κυκλοφορούσαν επί μήνες ήταν ότι ο Γκεράσιμοφ, ο οποίος ήταν σε μεγάλο βαθμό μακριά από την δημοσιότητα, θα παραγκωνιζόταν.

Τόσο ο Γιεβγκένι Πριγκόζιν, ιδρυτής της στρατιωτικής μισθοφορικής εταιρείας Wagner, όσο και ο Ραμζάν Καντίροφ, ηγέτης της νότιας ρωσικής δημοκρατίας της Τσετσενίας, άσκησαν απροκάλυπτα κριτική στον Γκεράσιμοφ, ενώ διεκδικούσαν επιδεικτικά επιτυχίες στο πεδίο της μάχης για τις δικές τους, υποτίθεται ανώτερες, ημιαυτόνομες δυνάμεις.

Οι υποστηρικτές του υπουργείου Άμυνας λένε ότι η Ρωσία συχνά παρουσιάζει κακές επιδόσεις στην αρχή των πολέμων και ότι πολλά από τα προβλήματα που έχουν γίνει εμφανή στον εφοδιασμό, την τεχνολογία και τη διοίκηση κατά τους τελευταίους 10 μήνες, έχουν επιλυθεί ή επιλύονται.

