Τι συμβαίνει με τον Κιμ Γιονγκ Ουν; Νέες φήμες για την κατάσταση της υγείας του

Επίσης ο ειδησεογραφικός ιστότοπος NK News, που εδρεύει στη Σεούλ και έχει πηγές στη Βόρεια Κορέα, ανέλυσε τις φωτογραφίες του Κιμ στην πρώτη μετά από έναν μήνα δημόσια εμφάνισή του σε συνεδρίαση του πολιτικό γραφείο της Κεντρικής Επιτροπής του κυβερνώντος κόμματος στα τέλη της περασμένης εβδομάδας και όπως επεσήμανε ο Κιμ φαίνεται να έχει χάσει «σημαντικό βάρος».

After not being seen in public for over a month, state media broadcasted footage of the DPRK leader on Saturday looking noticeably slimmer than before. https://t.co/HfuzD5DAGr

Το NK News δημοσίευσε μάλιστα μεγεθυμένες φωτογραφίες του Βορειοκορεάτη ηγέτη, που δείχνουν, όπως λέει, να έχει σφίξει το λουράκι στον καρπό του αγαπημένου του, αξίας χιλιάδων δολαρίων, ρολογιού του.

Kim Jong Un wrist-watch (pun intended) season 2:

This may seem goofy but Kim's health is an actual security risk in the region re: potential instabilities it could cause. And @ColinZwirko has proof from open source that Kim may have lost weight.

Details https://t.co/T4dDMVhF13pic.twitter.com/JwK48NbQJi